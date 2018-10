Des idées de sorties

Lundi 8 octobre

Conférence "Se libérer des addictions : cessation ou alternatives?" Dr William Lowenstein

20h00 Théâtre de Laval

Cette conférence organisée dans le cadre de la fête de la science mettra l'accent sur les addictions les plus courantes comme l'alcool, le tabac les jeux...

Jeudi 11 octobre

Festival du film judiciaire "The trial : The state of Russia VS Oleg Sentsov"

18h00 cinéville de Laval

1h15 – Documentaire accompagné par Sandrine Treiner, directrice de France-Culture.

Août 2015, une salle du tribunal de Rostov-Don. Un homme regarde à travers les barreaux de sa cage, ses yeux révèlent que ses nerfs sont sur le point de lâcher. Aujourd’hui il va connaître la sentence à laquelle il doit se soumettre : 20 ans de prison en Sibérie pour terrorisme. Cet homme c’est Oleg Sentsov, réalisateur et activiste de Maidan né à Simferopol, en Ukraine. Il est accusé d’avoir mené un mouvement terroriste anti-russe.

Théâtre "Qui va là" Théâtre d'Air

19h30 Chez l'habitant à Launay Villiers

Qui va là ? Vous êtes invité(e) chez Monsieur… ou Madame… Leur nom et leur adresse vous seront donné le moment venu !

Quel est l’objet de cette invitation ? Boire un verre ? Rencontrer de nouvelles personnes ? Ou voir un spectacle ? Laissez-vous surprendre…

Festival du film judiciaire "A voix haute, la force de la parole"

20h15 cinéville de Laval

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours “Eloquentia”, qui vise à élire «le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène…) qui leur enseignent la prise de parole en public.

Danse "Feu" Cie La Vouivre"

20h30 Théâtre de Laval

Des corps tombent, se relèvent, s’attrapent, se propulsent, s’ignorent ou s’enlacent. L’individu fait face au groupe, éprouve tour à tour l’entraide ou l’abandon. Pour incarner ces corps en action, cinq danseurs, évoluant au gré des clairs-obscurs ciselés, des embrasures de lumière et d’une musique jouée en live par un guitariste.

Concert "P:Anorig" Francesco Tristano

20h30 Plateau du théâtre des Ursulines de Château Gontier

Virtuose de la musique classique passé par la Juilliard School de New York, Francesco Tristano est avant tout un précurseur se jouant des frontières musicales. À l’initiative de nombreuses collaborations, il maîtrise aujourd’hui l’électro autant que les plus célèbres concertos.

Vendredi 12 octobre

Festival du film judiciaire "Jusqu'à la garde"

18h00 Cinéville de Laval

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

Théâtre "Qui va là" Théâtre d'Air

19h30 Chez l'habitant à Bourgon

Qui va là ? Vous êtes invité(e) chez Monsieur… ou Madame… Leur nom et leur adresse vous seront donné le moment venu ! Quel est l'objet de cette invitation ? Boire un verre ? Rencontrer de nouvelles personnes ? Ou voir un spectacle ? Laissez-vous surprendre…

Danse Funk Groove "Soul N'Pepper" Cie Engrenage[s]

20h30 Salle socioculturelle de Meslay du Maine

Une rencontre épicé entre six musiciens et deux danseurs funkstyle, pour un groove commun et contagieux

Festival du film judiciaire "le procès contre Mandela et les autres"

20h30 Cinéville de Laval

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès en tribune contre l’apartheid.

Dimanche 14 octobre

22e tour de la Mayenne VTT

8h00 Salle des fêtes d'Andouillé

Randos VTT 20, 35, 45 et 60 km

Randos pédestres 12 et 16 km

30 km contre la montre sur route par équipe de 2

9h00 St Georges sur Erve

Ouvert à tous, licencié ou nom, 17 ans minimum

Rando pedestre

11h00 à Brecé

Rando patrimoine avec barbecue sur réservation

Info au 02.43.08.44.07