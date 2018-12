L'Aïolive Le Concert avec Andrea Caparros Quartet à La Chaudronnerie à La Ciotat

"L’Aïolive Le Concert" Saison 2018-2019 fait escale mercredi 16 janvier 2019 à La Chaudronnerie à La Ciotat avec Andrea Caparros Quartet. De 20h à 21h, c'est l'émission musicale de France Bleu Provence animée par Nathalie Coursac. Pour faire partie du public, inscrivez-vous ci dessous !

A la croisée du jazz, de la musique brésilienne et afro-américaine, Andrea Caparros Quartet a sorti "Piece of Mind", un premier album ambitieux et envoûtant. Les programmateurs et le public ne s'y sont pas trompés, car c'est aussi sur scène que le Quartet a pu faire partager son univers musical dont on ne peut rester insensible.

C'est lors de festivals, Jazz à Toulon, Jazz des Cinq Continents à Marseille, Wolfi Jazz Festival, Albertville Jazz Festival, ou en première partie d'artistes internationaux, Eric Legnini, Rhoda Scott, Calypso Rose, Stanley Clarke, que l'on a pu prendre la mesure de la créativité de ces quatre musiciens.

