L'Aïolive Le Concert avec Caravane Namasté à la Maison des Arts de Cabriès

"L’Aïolive Le Concert" Saison 2018-2019 fait escale mercredi 6 février 2019 à La Maison des Arts de Cabriès avec le groupe Caravane Namasté. De 20h à 21h, c'est l'émission musicale de France Bleu Provence animée par Nathalie Coursac. Pour assister à l'émission, inscrivez-vous ci-dessous !

Caravane Namasté fait onduler la chanson française sur une musique métissée aux accents rock, aux touches manouches et aux parfums de reggae, que la Provence sait si bien épicer de soleil et d'accent. Le groupe clame son amour du voyage et ses préoccupations humanistes dans des lives débordants d’une énergie communicative. Pas étonnant de les retrouver en premières parties de Raoul Petite ou de la Rue Ketanou comme le gage d’une générosité jubilatoire sur scène.

Obtenez en un clic vos invitations pour assister à l'émission !