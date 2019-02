L'Aïolive Le Concert avec Fred Nevché au Petit Duc à Aix-en-Provence

"L’Aïolive Le Concert" Saison 2018-2019 fait escale mercredi 13 mars 2019 au Petit Duc à Aix-en-Provence avec Fred Nevché. De 20h à 21h, c'est l'émission musicale de France Bleu Provence animée par Nathalie Coursac. Pour assister à l'émission, inscrivez-vous ci-dessous !

Si vous saviez comme le désir est grand, chez Fred Nevché, d’honorer le rêve de gamin du quartier des Olives, de devenir poète. C’est bercé par l’Inter et la Culture de la Maison de la Radio que Fred, entendant ces personnages lointains parler un français parfait, fumait en cachette ses premières cigarettes et ourdissait ses premiers mots. Si Marseille est une somme de villages, Nevché est un agrégat d’influences contradictoires et pourtant cohérentes, entre terreau populaire familial et fantasme des plus grandes plumes, qui font désormais de l’artisan du verbe un façonneur de poèmes.

Faussement mélancoliques, les chansons du nouvel album "Valdevaqueros" aux arrangements synthétiques et minimaux (Simon Henner / French 79, Martin Mey), abolissent les frontières entre chanson, poésie et longue plage électronique.

