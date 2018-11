"L’Aïolive Le Concert" Saison 2018-2019 fait escale mercredi 14 novembre 2018 à La Croisée des Arts à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avec le groupe Mouss T e Lei Jovents. De 20h à 21h, c'est l'émission musicale de France Bleu Provence animée par Nathalie Coursac. Gagnez vos invitations ci-dessous !

Moussu T e lei Jovents

Entre tradition occitane et musique noire, Moussu T e lei Jovents réinventent la chanson marseillaise et portent le message d'une Provence maritime et portuaire, cosmopolite et fière de son histoire.

Le groupe ciotaden a sorti "Opérette Volume 2" le 19 octobre sur le label Manivette Records. Les titres de ce nouvel opus sont issus de la même époque que ceux de "Opérette", le Volume 1 paru en 2014 : entre 1930 et 1940. Des airs empruntés aux opérettes fameuses de la grande équipe Scotto-Sarvil-Alibert, ou du compositeur martégal Georges Sellers, pour la plupart, mais il y a aussi quelques perles dénichées dans les archives de l'historien Pierre Echinard et même des chansons "orphelines", qui ne sont extraites d'aucune Opérette, mais qui trouvent écho dans notre actualité !

Obtenez vos invitations en un clic pour assister au live : remplissez le formulaire !