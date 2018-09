The Yellbows

"L’Aïolive Le Concert" fait sa rentrée mercredi 10 octobre 2018 au Portail Coucou à Salon de Provence avec le groupe The Yellbows. De 20h à 21h, ambiance Nouvelle Orléans pour l'émission musicale de France Bleu Provence animée par Nathalie Coursac. Gagnez vos invitations ci dessous !

The Yellbows, un quartet de compositions originales aux accents du sud des Etats Unis, entre énergie Rock'n'roll et sonorité Brass Band

Stephan Notari, chanteur, batteur, percussionniste mais aussi guitariste, excellent musicien bien connu dans le milieu de la musique blues pour être, entre autre, le compagnon de route et binôme de Mathis Haug, ainsi que pour ses collaborations avec JJ Milteau, Raphaël Lemonnier et Pura Fe, a crée cette formation pour donner à ses compositions la couleur qu'il recherche, un mélange de cultures états-uniennes.

Il s'est entouré pour ce projet de Matthieu Maigre au trombone, qui a joué, entre autres, à la Nouvelle Orleans auprès de Kirk Joseph et de son Dirty Dozen Brass Band, d'Alexis Borrely au soubassophone et de Thibaud Roussel au banjo tenor, fameux duet rythmique qui forme l'ossature de nombre de combos issus de la nouvelle scène jazz New Orleans.

Pour tout savoir sur The Yellbows