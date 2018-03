Assistez à "L'AïoLive Le Concert", l'émission musicale de Nathalie Coursac, en direct du Théâtre des Salins à Martigues le mercredi 14 mars de 20h à 21h. A l'affiche : la chanteuse électro-pop Fleur Sana. Gagnez vos invitations et faites partie du public !

Fleur Sana est compositrice, auteure et interprète et chante autant avec sa voix qu’avec son corps. Cette jeune provençale a toujours aimé le jazz, la musique ethnique et des sons beaucoup plus actuels. Cette combinaison de rythmes accompagnent la fusion des langues et des instruments : de l’anglais jusqu’au wolof ou le turc, l’univers de Fleur Sana oscille entre l’électro-pop et le trip-hop (inspiré de la soul, du funk et du jazz). Fleur est plurielle. Ses textes sur le moment présent, l’environnement ou l’amour sont teintés de sonorités qui nous enchantent. Elle prépare aujourd’hui son premier album "Mind".

Gagnez vos 2 invitations et assistez à "L'AïoLive Le Concert" de Fleur Sana le mercredi 14 février de 20h à 21h aux Salins à Martigues

