L'Aïolive le Concert de Jehro à Hypérion à Marseille

Assistez à "L'Aïolive le Concert", l'émission musicale de France Bleu Provence, avec Jehro à l'espace musical Hypérion à Marseille mercredi 15 mars 2017 (20h-21h). Entrée gratuite sur invitation uniquement. Gagnez vos places ci-dessous !

JEHRO

Auteur-compositeur-interprète marseillais, l'univers de Jehro flirte depuis plus de 16 ans à la fois avec Bob Marley pour les effluves reggae et Ben Harper pour la voix, la science de la composition et le parti pris acoustique. Les chansons se sont faites parfois latines et caraïbes puis groove. Pour son nouvel album, "Bohemian Soul Songs", auquel il a voulu donner un accent soul prononcé, le chanteur marseillais s’est envolé vers les États-Unis.

Faites partie du public