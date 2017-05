L'Aïolive Le Concert de Jo Corbeau à Hypérion à Marseille

Ecoutez L'Aïolive le Concert avec Jo Corbeau et ses invités, mercredi 17 mai (20h-21h30) en direct de l'espace musical Hypérion à Marseille, présenté par Nathalie Coursac et Médéric Gasquet-Cyrus. Entrée gratuite sur invitation. Pour assister à l'émission, jouez en vous inscrivant ci-dessous.

Jo Corbeau : chanteur marseillais, auteur-compositeur, fondateur du concept Rock/Reggae méditerranéen au débuts des années 1980 et créateur du célèbre cri "Aïïïïoli" dans les concerts. De nombreux groupes se revendiquent comme les héritiers de Jo Corbeau, de Massilia Sound System à IAM, et Jo Corbeau est toujours un acteur essentiel et toujours actif de l'underground marseillais.

Entre 20h et 21h30, vous (re)découvrirez l'histoire, la saga, la légende "Jo Corbeau" de ses débuts jusqu'à maintenant, les projets actuels, l'Inde, le nouvel album "Régadélic Music" et vous écouterez les chansons de l'artiste accompagné par le "Bhushundi Bardaï Band". Et dans sa "Carte blanche", Jo donnera le micro aussi à Elvas (Sons of Gaïa) et Malik Fahim (Royaltix).

