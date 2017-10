L'AïoLive Le Concert de Kid Francescoli au Portail Coucou de Salon-de-Provence

France Bleu Provence vous invite à assister, le mercredi 11 octobre à 20h, à l'AïoLive Le Concert au Portail Coucou de Salon-de-Provence. Deuxième invité de la saison : Kid Francescoli. Gagnez vos invitations à l'émission et faites partie du public !

Avec son précédent album « With Julia », on avait quitté Kid Francescoli à la fin d’une histoire. Celle que le frenchy a entretenu avec une jeune américaine, Julia Minkin, chanteuse rencontrée à New York et accessoirement incarnation de son rapport de fascination avec les Etats-Unis. En 2017, « Play Me Again » affiche un nouveau “again” dans la discographie du Kid. Cette collection de chansons raconte en effet "l'après" With Julia. La love story est terminée, l’épiphanie new yorkaise a disparu mais laisse place à une nouvelle séquence personnelle et musicale. Julia n’est plus l’American lover, le fantasme fait chair, la partenaire amoureuse mais… s’est installée dans la ville de Kid Francescoli, Marseille.

Assistez à l'émission, faites partie du public et gagnez vos invitations !