L'Aïolive Le Concert de Oaï Star au Petit Duc à Aix-en-Provence

Ecoutez l'Aïolive le Concert de Oaï Star mercredi 26 avril à 20h, en direct du Théâtre "Le Petit Duc" à Aix-en-Provence, présenté par Nathalie Coursac et Médéric Gasquet-Cyrus.

Du Oaï Star originel, il reste Gari, Kayalik, le DJ « three fingers », et l’esprit. Créé en 2000 par Lux Botté et Gari Greu, manieurs de micros du Massilia Sound System, le groupe s’est toujours moqué des codes. Oaï, en marseillais, c’est le bordel, l’incontrôlé. Une attitude punk, méridionale… Et fière de l’être. Dadoo, chanteur du groupe toulousain KDD, a rejoint le duo.

Ecrit entre l’automne 2015 et l’été 2016, l'album « Foule Color » a pris, comme tous les Français, les attentats de plein fouet. Mais, au lieu de traduire cela en «plus de sécurité», Gari Greu et Dadoo prônent le « plus d’amour », le «plus de solidarité ».

