Assistez à "L'AïoLive Le Concert", l'émission musicale de Nathalie Coursac, en direct de l'Espace de l'Huveaune à La Penne-sur-Huveaune le mercredi 17 janvier de 20h à 21h. A l'affiche : le groupe Quartiers Nord. Gagnez vos invitations et faites partie du public !

Quartiers Nord : la référence historique du rock marseillais

Né en 1977, Quartiers Nord est le groupe rock marseillais mythique et légendaire. Fort de ses seize albums bigarrés, de sa fabuleuse tétralogie d’opérettes-rock-marseillaises, de ses revues loufoques et autres comédies musicales et sociales, Quartiers Nord, groupe ô combien atypique, fête ses quarante ans d’existence avec France Bleu Provence, avant leurs concerts au Théâtre Toursky. Avec son œuvre musicale inclassable entre rock et baletti, Vincent Scotto et ACDC, le groupe vous invite à fêter avec lui un anniversaire mémorable à l’occasion d’un show "One Again A Fly" festif et hilarant, à la fibre sociale revendiquée et aux influences "world" protéiformes.

Gagnez vos invitations à L'AïoLive Le Concert

En partenariat avec la ville de La Penne-sur-Huveaune et L'Espace de l'Huveaune

Quartiers Nord est aussi en concert les vendredi 26 et samedi 27 janvier à 21h au Théatre Toursky à Marseille (Réservations : 04.91.02.58.35.)