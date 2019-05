L'AïoLive Le Concert des Swing Cockt'Elles à Marseille

"L’AïoLive Le Concert" fait escale le mercredi 15 mai 2019 de 20h à 21h au Makeda, en plein centre-ville de Marseille, avec les Swing Cockt’Elles. Pour assister à l'émission musicale de France Bleu Provence présentée par Mélanie Masson, inscrivez-vous ci-dessous !

Vous aimez le mélange des genres musicaux, l’énergie, l’humour et la complicité ? Vous allez adorer ce trio vocal qui revisite tubes et grands classiques de façon inattendue et originale !

De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva déjantée, les Swing Cockt’Elles chantent la femme dans tous ses états. Maitrisant avec virtuosité la technique du close harmony (harmonie rapprochée), rendue célèbre par les trios féminins américains des années 1940, elles provoquent des rencontres insolites au travers d’arrangements inédits : Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à Bach, et Beyoncé en pince même pour Brel…!

En 2016, Swing Cockt’Elles créent le spectacle musical "Amour, Swing & Beauté". Immense succès au Festival Off d'Avignon en 2016, 2017 et 2018, le spectacle est élu coup de cœur de France 2 et de l’Express. Applaudies déjà par plus de 20 000 personnes et saluées par la presse, les Swing Cockt'Elles posent leurs bagages dans "L’AïoLive, le Concert" sur France Bleu Provence, pour nous présenter en exclusivité leur nouvelle création.

Annabelle Sodi-Thibault, Ewa Adamusinska-Vouland et Marion Rybaka, accompagnées du pianiste tout terrain Jonathan Soucasse, vous attendent pour une folle heure de musique, de danse, et de comédie au nouveauMakedade Marseille !

Assistez à l'émission et obtenez en un clic vos invitations