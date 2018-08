France Bleu vous fait découvrir la saison 5 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h55 sur France 5. Cette semaine direction l'Allier, de Vichy aux méandres de l'Allier.

Dimanche 12 août à 20h55 sur France 5

Pour les amoureux de la nature, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche des produits authentiques, France 5 continue d'explorer le patrimoine français. La cinquième saison de cette série propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays. Dix films qui sont autant de cartes postales vivantes. Les nouvelles destinations à découvrir : Îles de l'Atlantique, Manche nord et Mont Saint-Michel, Provence, Cévennes, Anjou, Corse du Sud, Allier, Hautes Pyrénées, Côte d'Opale, Côte d'Azur.

Les 100 lieux qu'il faut voir prend la route de l'Allier, un département aux richesses insoupçonnées, que l'on a longtemps appelé le Bourbonnais. L'Allier est l'une des dernières rivières sauvages d'Europe. Elle traverse l'Auvergne du nord au Sud, dévoilant des paysages d'exception. On y pratique une technique de navigation ancestrale et l'on y déguste la spécialité locale : le délicieux pâté aux pommes de terre ! Sur les rives de la rivière, la ville de Vichy offre des trésors d'architecture. Son célèbre opéra, construit dans le style art déco, est unique en France.

L'Allier, c'est aussi le siège d'une dynastie qui a régné sur la France pendant 200 ans : Les Bourbons. A Moulins et dans sa campagne, sont conservés des joyaux méconnus de l'art pictural du Moyen-Age à la Renaissance. Les églises peintes du bourbonnais témoignent de ce riche héritage.

Enfin, au Sud du département, c'est un tout autre paysage que l'on découvre : au pied des monts d'Auvergne, les majestueuses gorges de la Sioule sont un paradis pour tous les amoureux de canoë-kayak et de nature sauvage.

