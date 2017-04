A la découverte de l'Alsace qui brille à Paris

Retournons sur les traces de ceux qui ont fait et qui font encore aujourd'hui briller l'Alsace à Paris. Avant-goût de la journée spéciale parisienne de France Bleu Alsace et France Bleu Elsass, avec Guy Wach.

France Bleu Alsace et France Bleu Elsass vous invitent pour une journée spéciale en direct de la Maison de l'Alsace à Paris le vendredi 19 mai 2017. Un lieu unique et prestigieux pour aller à la rencontre des Alsaciens de Paris et des lieux qui restent marqués par leurs fondateurs Alsaciens.

Guy Wach vous donne un avant-goût de ce que vous pourrez découvrir lors de cette journée d'antenne particulière. La Maison de l'Alsace se trouve sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées... Mais à quoi sert-elle ? Qui est Maurice Koechlin, ingénieur mulhousien qui a laissé une marque indissociable de la capitale ? Où trouverez-vous des maisons à colombages à Paris ? Pourquoi une école alsacienne ?

La maison de l'Alsace à Paris

Située sur une des plus belles avenues du monde, les Champs-Elysées, dans un magnifique immeuble haussmannien, la maison de l'Alsace accueille les entrepreneurs alsaciens qui recherche un espace pour organiser réunions, rendez-vous d'affaires et événements dans un cadre prestigieux.

La petite Alsace dans le quartier de la Butte aux Cailles à Paris

Dans le XIIIe arrondissement de Paris, l'abbé Viollet crée l'habitation familiale, une association destinée au logement social. 40 petites maisons à colombages naissent dans le très joli quartier de la Butte aux Cailles et existent toujours sous forme de cité jardin.

L'Alsacien, un restaurant de spécialités alsaciennes à Paris

Vous trouverez l'Alsacien au 6 rue Saint-Bon à Paris. Dégustez-y tartes flambées, de la charcuterie alsacienne, des vins de petits producteurs alsaciens, de la bière alsacienne... Toute la convivialité de la région Alsace dans un coin de la capitale !

Maurice Koechlin, ingénieur mulhousien, père de la Tour Eiffel ?

Nous avons Bartholdi qui a sculpté la statue de la Liberté, mais l'ingénieur qui a créé la structure qui soutient la statue, c'est Maurice Koechlin ingénieur mulhousien. Et parmi ses oeuvres, il y a... la tour Eiffel. C'est Michel Lemoire, un de ses descendant, qui nous raconte cette histoire méconnue.

L'école alsacienne au cœur du Quartier Latin à Paris

En 1870, la France restitue l'Alsace à l'Allemagne et les alsaciens avec. Mais certains vont s'installer à Paris, des entrepreneurs, des intellectuels, des industriels. Pour poursuivre la bonne éducation de leurs enfants, va être créée l'école alsacienne au cœur du Quartier Latin, avec des méthodes humanistes et avant-gardistes. Parmi les anciens élèves : Théodore Monod, Michel Rocard... C'est aujourd'hui une école privée.

Rendez-vous le 19 mai 2017 sur France Bleu Alsace et France Bleu Elsass.