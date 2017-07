L'Ariège dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 4 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5. Cette semaine l'émission vous emmène en Ariège du Couserans, à l’est, au Pays Cathare, à l’ouest.

Dimanche 6 août à 20h50 sur France 5

Beauté et diversité des paysages : montagnes, lacs, grottes et rivières, c’est ici la nature qui dicte un peu sa loi. Le voyage commence par Foix, la capitale, et la visite de son incontournable château. Puis l'émission explore la rivière souterraine de Labouiche et va rencontrer un jardinier qui s’amuse à cultiver des plantes médiévales médicinales dans les jardins de la Préfecture.

Direction ensuite le Couserans et ses vallées enclavées, un haut lieu de la transhumance, pour suivre la migration des chevaux de Merens, joliment surnommés « les Princes noirs d’Ariège ». Mais le Couserans, dont la célèbre ville de Saint Lizier, regorge aussi de trésors médiévaux, comme des cathédrales et des cloîtres romans.

Fin du voyage en pays cathare, dans le pays d’Olmes pour découvrir l’incroyable château de Montségur et l’insolite cité de Mirepoix.

Rediffusion le samedi 12 août

Rendez-vous du lundi 31 juillet au vendredi 4 août dans "Une heure en France" entre 13h15 et 14h et jouez avec David Lantin pour tentez de gagner un week-end pour 2 dans l'Ariège en appelant au 0810.055.056 (prix d'un appel local).

