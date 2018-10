Du 02 au 11 novembre, Arras Film Festival saura vous réchauffer le corps et l’esprit grâce à son lot de films judicieusement sélectionnés.

Cette année encore Arras Film Festival vous emmènera image par image de surprise en surprise avec "Plan Séquence"

Le Festival s’adresse à tous ceux qui aiment le cinéma sous toutes ses formes : aux amateurs de films populaires comme aux amoureux du cinéma d’auteur, qu’ils recherchent des sensations fortes ou un cinéma qui rime avec sentiment. Ici, pas d’autre but que de partager du bonheur et de s’enrichir au contact des autres, toujours entre rire et émotion.

LE PROGRAMME DE LA 19ÈME EDITION :

VENDREDI 2 NOVEMBRE

19h30 I Soirée d’ouverture présentée par Xavier Leherpeur

Suivie de Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve en présence du réalisateur, Ludivine Sagnier, Ramzy Bedia

SAMEDI 3 NOVEMBRE

14h30 I Table ronde Conflits dans les Balkans

18h00 I Conférence de presse du film L’Empereur de Paris de Jean-François Richet

16h30 I Un amour impossible de Catherine Corsini

Rencontre avec la réalisatrice et Virginie Efira (à confirmer)

19h00 I Tout ce qui reste de la révolution de Judith Davis

Rencontre avec l’actrice-réalisatrice

21h15 I L’Empereur de Paris de Jean-François Richet

en présence de Jean-François Richet et Vincent Cassel

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

14h00 I Deux fils de Félix Moati

Rencontre avec le réalisateur

16h30 I Mauvaises herbes de Kheiron

Rencontre avec le réalisateur

19h30 I Les Invisibles de Louis-Julien Petit

Rencontre avec l’équipe du film

LUNDI 5 NOVEMBRE

19h00 I Lune de Miel... à Zgierz de Elise Otzenberger

Rencontre avec la réalisatrice et Judith Chemla

21h15 I L’incroyable histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier

Rencontre avec le réalisateur

MARDI 6 NOVEMBRE

18h30 I Ciné-concert Asphalt

Accompagné par Jacques Cambra et les élèves du Conservatoire d’Arras [création]

19h00 I Amanda de Mikhaël Hers

Rencontre avec le réalisateur

21h15 I Une intime conviction de Antoine Raimbault

Rencontre avec le réalisateur

MERCREDI 7 NOVEMBRE

18h30 I Ciné-concert Asphalt

Accompagné par Jacques Cambra et les élèves du Conservatoire d’Arras [création]

14h00 I La Dernière folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli

Rencontre avec la réalisatrice et Alice Taglioni

19h00 I L’Ordre des médecins de David Roux

Rencontre avec le réalisateur et Jérémie Rénier (à confirmer)

21h15 I Au bout des doigts de Ludovic Bernard

Rencontre avec l’équipe

JEUDI 8 NOVEMBRE

Début de la compétition européenne

18h45 I Ma mère est folle de Diane Kurys

Rencontre avec la réalisatrice et Vianney

21h15 I Sauver ou périr de Frédéric Tellier

Rencontre avec le réalisateur et Pierre Niney

18h30 I Ciné-concert Octobre

Accompagné par Jacques Cambra à la Chapelle du Conservatoire [création]

19h00 I Nos vies formidables de Fabienne Godet

Rencontre la réalisatrice et Julie Moulier

21h15 I Pupille de Jeanne Herry

Rencontre avec l’équipe

SAMEDI 10 NOVEMBRE

16h00 I Rencontre autour de Michel Ciment en présence d’invités

18h30 I Doubles vies de Olivier Assayas

Rencontre avec l’équipe

21h15 I Les Bonnes intentions de Gilles Legrand

Rencontre avec le réalisateur

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

16h30 I Délibération publique du jury de la critique

19h00 I Soirée de clôture

Palmarès suivi de la projection d’un film

Les festival c'est aussi, bien sûr des Films en compétition et un jury :

LE PRÉSIDENT

Emmanuel Finkiel

Il est l’auteur d’un cinéma passionnant et inclassable. Il a appris son métier auprès de cinéastes tels Krzysztof Kieslowski, Bertrand Tavernier ou Jean-Luc Godard. Son premier long métrage, Voyages (1999), obtient le Prix Louis Delluc et le César du meilleur premier film. Ensuite, il a notamment réalisé Nulle part, terre promise(2008), Je ne suis pas un salaud (2015) et La Douleur (2017), ce dernier ayant été choisi pour représenter la France aux Oscars 2019.

Marilyne Canto

Diplômée du Théâtre national de Strasbourg en 1990, elle exerce son talent en jouant dans des comédies (Après vous… en 2003, Camping 2 en 2010) ou des films plus dramatiques comme ceux de Dominique Cabrera, Manuel Poirier, Claude Chabrol ou Robert Guédiguian. Elle a également réalisé plusieurs courts dont Fais de beaux rêves, récompensé par un César en 2005, et un premier long métrage en 2014, Le Sens de l’humour.

Lucia Sanchez

Elle s’est fait connaître grâce à deux films de François Ozon : Une robe d’été (1995) et Sitcom (1998). Tout en menant une carrière au théâtre, elle obtient des rôles importants dans des films de Delphine Gleize, Jean-Paul Civeyrac, Gilles Marchand et Valérie Donzelli. Elle est également réalisatrice de fictions courtes, de web-séries et de documentaires sur des sujets de société qui lui tiennent à cœur.

Jacques Fieschi

Venu de la critique, il s’est imposé comme l’un des scénaristes les plus brillants d’un cinéma d’auteur français à la fois exigeant et tourné vers le public. Il a travaillé avec Maurice Pialat, Claude Sautet, Olivier Assayas, Xavier Giannoli, tout en ayant une belle et forte complicité avec Nicole Garcia dont il a écrit tous les films. Écrivain, acteur, auteur de théâtre, enseignant, il a lui-même réalisé un long métrage : La Californie (2006).

Grégoire Leprince-Ringuet

Il commence sa carrière à l’âge de 9 ans, lorsqu’il intègre le choeur d’enfants de l’Opéra de Paris où il chante parfois en soliste. En 2002, il suit la formation des Enfants de la comédie, à Sèvres. L’année suivante, André Téchiné lui offre son premier grand rôle dans Les Égarés. Il poursuit sa carrière au théâtre et au cinéma, en tournant pour Christophe Honoré, Nicole Garcia, Bertrand Tavernier, Gilles Marchand, Robert Guédiguian et Emmanuel Finkiel. Il a réalisé un long métrage en 2016 : La Forêt de Quinconces.

LES FILMS

Duelles de Olivier Masset-Depasse 1h30 I Belgique / France I Première française

Au début des années 1960, Alice et Céline vivent avec leurs familles dans la banlieue de Bruxelles. Elles sont les meilleures amies du monde jusqu’au jour où survient un événement tragique qui vient bouleverser leur univers quotidien.

Eternal Road (The) de Antti Jussi Annila 1h43 I Finlande I Première française

En URSS, dans les années 1930, la police oblige un réfugié politique finlandais à espionner des familles américaines venues participer à l’édification d’une société nouvelle. Cependant, il se lie avec eux et découvre, à leurs côtés, la terrible réalité du régime stalinien.

Genesis de Bogdan Arpad 2h00 I Hongrie I Première française

De nos jours, en Hongrie, un jeune garçon rom de 9 ans qui vit dans un village paisible à lacampagne, une adolescente passionnée de tir à l’arc et une avocate obligée de défendre un client indésirable se retrouvent soudainement confrontés au même crime raciste.

Jumpman de Ivan I. Tverdovsky 1h27 I Russie I Première française

Dans la Russie d’aujourd’hui, un jeune homme, atteint d’une maladie rare qui le rend insensible à la douleur, est utilisé par des fonctionnaires malhonnêtes pour extorquer de l’argent à des gens riches en simulant des accidents de voiture.

Most Beautiful Couple (The) de Sven Taddicken 1h35 I Allemagne I Première française

Un jeune couple d’enseignants, Liv et Malte ont été les victimes d’une agression tragique et traumatique. Deux ans plus tard, ils ont repris une vie presque normale, ce qui est soudain remis en cause lorsque Malte, qui peine à oublier, rencontre accidentellement le coupable.

One Step Behind the Seraphim de Daniel Sandu 2h27 I Roumanie I Première française

En Roumanie, dans les années 1990, Gabriel, un adolescent de 15 ans, entre au séminaire afin de devenir prêtre. Très vite, il se heurte aux brimades et manigances des élèves des classes supérieures et aux méthodes abusives des enseignants.

Panic Attack de Pawel Maslona 1h40 I Pologne I Première française

Aujourd’hui, en Pologne, des gens ordinaires, apparemment sans rapport les uns avec les autres, sont soudainement confrontés à une situation inattendue qui provoque chez eux une terrible crise de panique et d’angoisse.

Take It or Leave It de Liina Trishkina-Vanhatalo 1h42 I Estonie I Première française

Après avoir découvert de manière inattendue qu’il était le père d’une petite fille, Erik, 30 ans, s’aperçoit que son ex-petite amie Moonika refuse d’assumer son rôle de mère et que s’il ne prend pas en charge le bébé, celui-ci sera déclaré abandonné et confié à l’adoption.

Winter Flies de Olmo Omerzu 1h25 I Rép. Tchèque / Slovénie / Pologne / Slovaquie / France

I Première française

Deux amis, Marek, 14 ans, et Hedus, 12 ans, partent seuls en virée au volant d’une vieille voiture volée. Leurs pérégrinations menacent de prendre fin lorsque Marek est arrêté par la police. Son camarade va alors tout faire pour qu’il s’échappe du commissariat où il est interrogé.

FILMS D'OUVERTURE

LOLA ET SES FRÈRES DE JEAN-PAUL ROUVE LANCERA LA 19ÈME ÉDITION DU FESTIVAL

VENDREDI 2 NOVEMBRE À 19H30 en présence de l’équipe du film

Lola a deux frères qui ont parfois du mal à s’entendre. Bêtises, mots malheureux, non-dits… tout est prétexte aux embrouilles. Heureusement, bien que plus jeune, celle-ci est toujours là pour les réconcilier, car malgré leurs différences, ces trois-là sont inséparables.

Le quatrième film de Jean-Paul Rouve raconte l’histoire mouvementée d’une fratrie dans laquelle, la sœur, incarnée par Ludivine Sagnier, joue le rôle de médiatrice entre ses deux frères, Pierre (José Garcia) et Benoît (Jean-Paul Rouve), depuis qu’une maladresse les a conduits à couper les ponts. Cette histoire a été coécrite avec l’écrivain David Foenkinos dont le film Jalouse (coréalisé avec son frère Stéphane) avait fait l’ouverture du festival l’an dernier.

L’EMPEREUR DE PARIS DE JEAN-FRANÇOIS RICHET EN PREMIÈRE MONDIALE AU ARRAS FILM FESTIVAL :

_SAMEDI 3 NOVEMBRE À 21H15 _en présence de l’équipe du film

Le réalisateur Jean-François Richet et l’acteur Vincent Cassel (le duo gagnant du diptyque consacré à Jacques Mesrine) se réunissent de nouveau pour nous entraîner sur les traces du célèbre Eugène-François Vidocq.

Sous le règne de Napoléon 1er, Vidocq est devenu une légende. Il est le seul homme à avoir réussi à s’échapper des deux plus grands bagnes du pays : Brest et Toulon. Mais depuis sa dernière évasion, il essaye de se faire oublier sous les traits d’un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...

Vidocq, un personnage important pour Arras

Eugène-François Vidocq fait partie de la liste des 23 « Enfants d’Arras », personnalités originaires de la ville, que la municipalité a choisi de valoriser au travers d’un parcours dans les rues de la cité et d’une application mobile dédiés. On y retrouve notamment : Paul Verlaine, Pierre Paquet, Maximilien de Robespierre ou encore Adam de la Halle.

L’équipe du film profitera de sa présence à Arras pour inaugurer la rue Vidocq. Car ce personnage atypique est né au 222 rue du Miroir-de-Venise, aujourd’hui rue des Trois-Visages, demain rue Vidocq. Sa maison natale était la boulangerie familiale située à l’emplacement de l’actuelle boulangerie. L’inauguration de cette rue est un choix fort et symbolique de la part des élus de la Ville d’Arras, notamment du Maire Frédéric Leturque.

Vincent Cassel est entouré de Patrick Chesnais, August Diehl, Olga Kurylenko, Denis Lavant, Freya Mavor, Denis Menochet, Jérôme Pouly, James Thiérrée et Fabrice Luchini. Le film sortira sur les écrans le 19 décembre prochain. Il est produit par Eric et Nicolas Altmayer pour Mandarin production (Chocolat, Frantz, Cigarettes et chocolat chaud, Jalouse…) et distribué par la société Gaumont

Le Festival c'est aussi, des avant-premières / Des "Visions de l'Est"avec un Focus Pologne / Des découvertes avec un focus Animations et un focus Flandres / Cinémas du Monde / Invitée d'Honneur Pascale Ferran, réalisatrice / Carte blanche à Michel Ciment / Festival des enfants / Films restaurés / Films conflits dans les Balkans / Policiers avec Good cop, ba COP / En route pour la Paix dans le cadre des commémorations du 11 novembre / Des rencontres professionnelles / Des after musicaux ...

