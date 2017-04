L'arrivée des gibbons à favoris roux au parc de Sainte-Croix

De nouveaux funambules venus d'Asie arrivent au parc animalier de Sainte-Croix, en Moselle : un couple de gibbon à favoris roux .

Le parc animalier accueille les surprenants gibbons à favoris roux dans le parcours "Le Voyage de Néo, Mission Biodiversité" !

Ce couple de gibbons à favoris roux , Mikado (le mâle) et Tia Nang (la femelle), s’acclimate à son nouvel environnement et fait connaissance dans la maison qui lui est dédié depuis le 29 mars. Vous pouvez les observer à l’intérieur grâce à de grandes baies vitrées. Ce bâtiment chauffé les accueillera la nuit et pour les journée un peu fraiches ainsi que l'hiver.

Gibbons à favoris roux - Parc de Ste-Croix

Ils sortiront sur leur île à partir du 14 avril. Ile de 1000 m² où étaient anciennement les ibis sacrés et les grues demoiselles. Celle-ci est aménagée d'arbres, de lianes et de ponts pour que ces acrobates puissent exprimer au mieux leur comportement naturel.

La zone des gibbons - parc de Ste-Croix

Les Gibbons :

Il existe une quinzaine d’espèces de Gibbons. Ces singes arboricoles originaires des forêts tropicales du Sud-Est de l‘Asie ont la particularité de s’élancer de branches en branches à l’aide de leurs longs bras. Menacés d’extinction à cause de la déforestation et du braconnage ces singes ont pour habitude de vivre en groupes familiaux soudés autour d’un couple reproducteur. Les mâles se distinguent par leur couleur foncée alors que les femelles arborent, quant à elles, une couleur beaucoup plus claire.

De grands acrobates - Parc animalier de Ste-Croix

La balançoire des gibbons - Parc de Ste-Croix

Le parc de Sainte-Croix :

Avec plus de 325 000 visiteurs en 2016 et 130 espèces différentes vivant en semi-liberté (1 500 animaux), Sainte-Croix est devenu en 37 ans une référence en Europe pour la présentation de la faune patrimoniale et de la biodiversité mondiale.

Dans un écrin de verdure de 120 hectares, 3 sentiers de découverte vous emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté. Ours, cerfs, lynx, glouton, lémuriens, pandas roux et plusieurs meutes de loups n'auront plus de secrets pour vous !

Pour prolonger votre visite, 18 hébergements insolites vous permettront de vivre une expérience unique : dormir au cœur d’un grand parc animalier au plus près des animaux sauvages.

Parc Animalier de Sainte-Croix 57 810 Rhodes France + 33 (0)3 87 03 92 05

