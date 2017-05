L'art dans les jardins à Metz

La nouvelle édition du Festival L’Art dans les jardins, qui se tient à Metz jusqu’au 17 septembre, résonne avec l’exposition «Jardin Infini» au Centre Pompidou-Metz. Des œuvres sont installées en différents lieux de la ville.

La Ville de Metz et le Centre Pompidou-Metz s'associent pour cette nouvelle édition de "L'Art dans les jardins". L'occasion de découvrir des œuvres inédites dans les jardins de la ville et de valoriser le fantastique patrimoine végétal de Metz.

Découvrez les artistes et leurs oeuvres :

Marie-Hélène Richard / "For ever" / Jardin botanique, en partant de l’idée que les hêtres, les cœurs et les flèches ont un point commun - on les trouve réunis dans de nombreux parcs et forêts -, se développe une mise en scène autour du grand arbre foudroyé. Les flèches de l’amour ne transpercent pas ici un cœur mais le tronc immense resté droit malgré le coup de foudre qui a provoqué la mort du hêtre.

François Martig / "Gleis 1" / Jardin du triangle-Nord au Centre Pompidou-Metz, il a semé diverses plantes obsidionales, répertoriées par le botaniste François Vernier. Du latin obsis, "siège", ce terme caractérise les espèces apparues sur des territoires assiégés, de manière parfois fortuite.

Peter Hutchinson / "Thrown Ropes for Metz" / Jardin des régates, depuis 1972, Peter Hutchinson dérange l’ordre sage des plates-bandes, en s’inspirant des coulures de Jackson Pollock et en composant avec le hasard, à la manière de John Cage. Fasciné par les processus organiques, cet Américain excentrique imagine des jardins sous-marins ou volcaniques, peuplés de fleurs et de cristaux, de moisissures et de compost.

Antoine Espinasseau / "Œuvre associée" / Vitrine des Galeries Lafayette, il imagine un jardin artificiel et cinétique pour la vitrine des Galeries Lafayette. Un paysage floral défi le continuellement dans un dispositif déjouant la perspective et renouvelant la notion de jardin d’intérieur.

Lois Weinberger / "Garden", 1994-2017 / Parvis du Centre Pompidou-Metz, il milite en faveur d’une végétation spontanée. Rétif aux campagnes de désherbage, l’artiste autrichien défend les "mauvaises herbes" : les plantes rudérales, qui poussent sur des décombres, et les adventices, qui s’invitent sans avoir été semées. Ainsi, la terre répartie dans les 500 seaux de "Garden" ne contenait au départ aucune graine.