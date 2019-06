L'art de bien vieillir à Metz.en partenariat avec France Bleu Lorraine du 11 au 20 juin 2019, avec des conférences et des ateliers. Une action menée dans le cadre du contrat local de santé du territoire messin et du programme Metz ville amie des aînés.

Conférences et ateliers avec la Mairie de Metz.

L’avancée en âge implique de nombreux changements et des adaptations pour bien vivre les modifications des relations à soi, en couple, en famille ou en société.

En effet, les transitions comme la retraite, la maladie, la perte de lien social…peuvent altérer la qualité de vie et l’envie de bien vieillir. Un vieillissement réussi c’est tout un art et ça s’apprend ! C’est ce qui vous est proposé à travers cette conférence animée par Marie Paglia, consultante en relations humaines, et Didier Sarrassat, écrivain.

Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, trois ateliers thématiques seront proposés à l’issue de la conférence : « Bien vieillir est un art ! », « Comment s’aimer seniors » et « L’estime de soi se cultive ».

Affiche de l'événement

CONFÉRENCE : L’art de bien vieillir.

Animée par Marie Paglia, consultante en relations humaines et Didier Sarrassat, écrivain. Mardi 11 juin à 14h30 Grand salon de l’hôtel de ville. Entrée libre.

ATELIERS :