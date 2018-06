La Fondation de France remettait ce lundi 25 juin ses Lauriers à une douzaine d'associations porteuses de projets solidaires, exemplaires et duplicables. Parmi ceux-ci, le projet Artistes à vélo, porté par l'association sportive du Collège Ampère à Oyonnax dans l'Ain

Education, culture, solidarité, les projets récompensés à l'occasion de la soirée des Lauriers de la Fondation de France, présentée par Frédérique Leteurnier et Denis Faroud (Une heure en France sur France Bleu) sont tous porteurs d'espoirs, témoignent de l'engagement de nombreux citoyens en faveur du vivre-ensemble. Issus de toutes les régions de France, ils ont tous vocation à être dupliqués dans d'autres structures.

Le coup de coeur France Bleu

C'est le projet Artistes à vélo du collège Ampère d'Oyonnax qui s'est vu décerné ce coup de coeur, en présence d'Eric Revel directeur de France Bleu. Chaque année, une classe de quatrième du collège, avec le soutien de son association sportive et de professionnels, doit construire de A à Z un spectacle vivant, puis assurer les représentations lors d’une tournée de plus de 500 km à bicyclette. Un projet à la fois artistique et sportif qui vise à lutter contre le décrochage scolaire