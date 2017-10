L'astronaute Thomas Pesquet : c'est important de parler de sciences, d'environnement

L'astronaute Thomas Pesquet revient sur sa terre natale, en Normandie, les 11 et 12 octobre 2017. A cette occasion, il est l'invité de France Bleu Normandie pour une émission exceptionnelle.

Pour Thomas Pesquet c'est toujours un moment d'émotion de revenir en Normandie, d'autant qu'il n'en n'a pas souvent l'occasion.

Rouen, Dieppe, la Normandie, c'est mes racines. C'est là que j'ai passé mes premières années.

Quand on lui demande s'il est surpris de l'engouement qu'il a créé avec sa mission, c'est en toute modestie qu'il répond :

Je n'ai pas vocation à devenir célèbre. Je n'ai rien à vendre ni livre, ni album. L'important ce n'est pas que tout se cristallise autour de moi. C'est qu'on parle de choses importantes : de sciences, de protection de l'environnement.

LE LIVE VIDEO

Né à Rouen, Thomas Pesquet a vécu à Dieppe avant de rejoindre le lycée Corneille de Rouen pour ses années de classe préparatoire. il obtient son diplôme d'ingénieur aéronautique à Toulouse.

Le 17 novembre 2016, Thomas Pesquet décolle vers la station ISS pour 196 jours.

Thomas Pesquet a vécu une aventure spatiale extraordinaire pendant six mois sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale avec Peggy Whitson et Oleg Novitski . Six mois durant lesquels le spationaute nous a fait vivre son aventure en images et ressentis.

Notre dossier sur Thomas Pesquet

Les 11 et 12 octobre 2017, il revient en Normandie pour rencontrer ceux qui l'ont suivi dans son aventure exceptionnelle.

Le programme de Thomas Pesquet en Normandie : rencontre avec des jeunes à Rouen et "selfie géant" avec les Dieppois

Thomas Pesquet sur France Bleu Normandie

Quatre mois après son retour sur terre, comment Thomas Pesquet se réadapte à la vie quotidienne ? Quel impact son séjour dans l'espace a-t-il eu ? A-t-il vraiment changé ?

France Bleu Normandie lui consacre une émission spéciale mercredi 11 octobre de 16h à 19h.

Installée en direct au cœur de l'hôtel de région avant la soirée au Zénith de Rouen, France Bleu Normandie recevra Thomas Pesquet et des invités.