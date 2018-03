Le Théâtre Populaire de Châtellerault reprend la célèbre pièce de Jean-Claude Grumberg.

Paris de 1945 à 1952.

Dans l’atelier de confection de Monsieur Léon, les employés, avant tout des femmes, cousent, entoilent, repassent et causent.

La guerre a laissé de vilaines cicatrices mais malgré cela on chante, on danse, on se dispute, on se réconcilie et les spectateurs hésitent sans cesse entre rire et larmes.

Rendez-vous

Dimanche 4 mars 2018 à 15h

Vendredi 9 mars 2018 à 20h30

Vendredi 16 mars 2018 à 20h30

Dimanche 25 mars 2018 à 15h

Vendredi 30 mars 2018 à 20h30

Théâtre Populaire de Châtellerault

2 rue de la Taupanne

86100 Châtellerault

Réservations : 05 49 93 59 30