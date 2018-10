A l'occasion de la tournée événement du groupe L'Attrachju "20 anni" le groupe fera escale dans toutes les salles de spectacles de Corse afin de présenter son nouveau spectacle avec bien entendu nos plus grands standards revisités et mis au goût du jour et quelques nouveautés en surprise bien sûr.

Le début de la tournée est annoncé pour le 19 octobre au centre culturel Charles Rocchi à Biguglia.