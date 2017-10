L'automne culturel dans le territoire des 7 Vallées

Pour la deuxième année, 7 Vallées Comm s’associe à l’opération « Cultures de Saison » portée par le Conseil Départemental et accueille la Tournée d’automne des Malins Plaisirs de Montreuil sur Mer et l’Opéra Bus de la Clef des Chants entre autres...

Cette deuxième programmation se veut éclectique et tout public.

Plusieurs lieux accueilleront les artiste pour un automne brillant et coloré

DEMANDEZ LE PROGRAMME :

- Orchestre de Douai Région Hauts de France 7 oct. à 20h à Campagne les Hesdin Symphonique

le 13 oct. à 20h à Hesdin

- The Laura Cox Band et Money Kids 20 oct. à 20h30 à Hesdin Pop Electro / Rock / Heavy Metal /

- Archimède 21 oct. à 20h30 à Hesdin Rock Français

- Théâtre débat en famille 10 nov. à 20h à Hesdin Théâtre

- Opéra bus TOUT PUBLIC

, en route pour la culture 13 nov. à 18h30 à Fillièvres Opéra

14 nov. à 18h30 à Beaurainville

15 nov. à 18h30 à Auchy les Hesdin

16 nov. à 18h30 à Capelle les Hesdin

17 nov. à 18h30 à Hesdin

- Gauvin Sers et Clio 18 nov. à 20h30 à Campagne les Hesdin chansons françaises

le 24 nov. A 20h à Beaurainville

Cette année, la programmation de l'automne culturel 2017 est davantage centrée sur les musiques actuelles afin d'apporter une offre aux jeunes du Territoire, qui ne se retrouvent pas toujours dans les spectacles programmés. Les concerts regroupent différents styles musicaux allant de la musique symphonique, au rock, au métal, à l'électro, à l'opéra… L'idée est de faire découvrir des artistes pas forcément connus mais très talentueux comme, Gauvin Sers, No Money Kids, Archimède, Laura Cox …

ORCHESTRE DE DOUAI Région-Hauts-de-France

LE SAMEDI 7 OCTOBRE A 20H30 A LA SALLE DE SPORT A CAMPAGNE LES HESDIN

Tarif : 10€ et moins de 15ans gratuit

ROBERT ET CLARA, UNE HISTOIRE D'AMOUR

Adagio et Allegro pour cor et orchestre > Robert Schumann / Concerto en la mineur pour piano, avec accompagnement d'orchestre, opus 7 > Clara Schumann / Concerto pour piano et orchestre, en la mineur, opus 54 > Robert Schumann / Piano> Alexander Paley / Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France Direction > Jean-Jacques Kantorow

Clara, femme compositrice et inspiratrice, née en 1819 à Leipzig, Clara donne son premier concert de piano dès l'âge de neuf ans et elle publie ses premières oeuvres, Quatre polonaises, en 1829, à l'âge de 10 ans. Elle poursuivra son activité de compositrice tout au long de sa vie, laissant un catalogue d'une quarantaine d'oeuvres dont ce concerto pour piano datant de 1833-35. De son côté, Robert compose en 1841 une Fantaisie pour piano et orchestre, dédiée à Clara... pièce qui deviendra le premier mouvement de son Concerto pour piano terminé en 1845. C'est Clara qui le créera le 1er janvier 1846 au Gewandhaus de Leipzig. Découvrez la musique de ce couple légendaire, obligé de faire un procès au père de Clara pour pouvoir se marier, qui restera uni jusqu'au plus profond de la folie de Robert. Une histoire d'amour emplie de musique pour notre plus grand bonheur.

LA TOURNEE D’AUTOMNE Les Malins Plaisirs

LE JEUDI 12 OCTOBRE A 20H A LA SALLE DE LA PETITE FERME A BEAURAINVILLE

LE VENDREDI 13 OCTOBRE A 20H AU THEATRE CLOVIS NORMAND A HESDIN

Le spectacle : A la veille de son mariage avec Merlin, la fée s’éprend d’Arlequin – mais Arlequin est un sot ! Arlequin poli par l’amour est une des toutes premières comédies de Marivaux. Naïve, burlesque et tendre à la fois, elle s’inspire de la fantaisie des comédiens italiens mais porte déjà en germe tous les grands thèmes de l’auteur.

NO MONEY KID ET THE LAURA COX BAND

LE VENDREDI 20 OCTOBRE A 20H30 A LA LA SALLE DU MANEGE A HESDIN

Tarif : 12€ et moins de 15ans 5€

NO MONEY KIDS : Sortie de leur deuxième album en mars 2017 / En tournée internationale Pas d’arrangements gadgets ni de concepts bling-bling, mais du rock qui cingle, les No Money Kids le scandent dans leurs refrains : ils ne feront pas de manières. Shuffle blues, guitares rageuses et nappes électro, décor lo-fi et esthétique vintage, les Kids taillent dans l’os, de manière frontale, animale, et polissent leurs pépites à la sueur.

THE LAURA COX BAND : Sortie de son premier album en mars 2017 / En tournée internationale Depuis ses débuts sur Youtube en 2008, Laura Cox s'est imposée comme l'une des grandes figures féminines de la guitare sur internet. En accord avec son temps, elle a su manier parmi les premières, les outils 2.0 et plus particulièrement Youtube.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 50 millions de vues et 220 000 abonnés sur Youtube plus de 150 000 « Like » sur sa page Facebook créée en 2013

ARCHIMEDE

LE SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 A 20H30 A LA SALLE DU MANEGE A HESDIN

Tarif : 15€ et moins de 15ans 5€

Sortie de leur 4ème album Méhari / En tournée dans toute la France « Archimède, nommé aux Victoires De La Musique 2010 (révélation) et 2012 (album rock), 50000 albums vendus (Archimède + Trafalgar), plus de 300 dates de concerts depuis 2010 dont Les Papillons de Nuit, Festival d’Eté de Québec, La Cigale… Et des premières parties de Johnny Halliday, Hubert Felix Thiefaine... » Deux frères. Fred et Nico. Ne me demandez pas de les reconnaître. Sauf que l’un a les yeux bleus, mais lequel ? Comme les frérots d’Oasis, ils se sont tapés dessus. Comme chez les Gallagher, le plus jeune est au chant « et fait l’idiot au tambourin », c’est lui qui écrit les textes. L’autre compose et gratte « tout ce qu’il trouve ». La comparaison s’arrête là. Archimede, c’est tout et son contraire : des chansons rageuses à la Téléphone, du rock anglais entre Status Quo et les Beatles, de l’humour vache façon Renaud des débuts, période « Gérard Lambert » ou « Mon HLM ».

THEATRE DEBAT EN FAMILLE

LE VENDREDI 10 NOVEMBRE A 19H30 AU THEATRE CLOVIS NORMAND

THEME, les écrans : une Histoire de Famille L’opération Parent'hèse, est une organisation collective qui vise qui réunit les partenaires locaux dans le cadre d’un travail autour la parentalité. L’idée est de développer des actions qui permettront de soutenir, valoriser le rôle des parents dans l’exercice de leur rôle éducatif, de leur permettre de rompre leur l’isolement en favorisant des initiatives permettant rencontres, échanges et partages d’expériences. Les différents temps proposés sur l’année rencontrent un succès en terme de contenu et de mobilisation du public avec les partenaires. Ce projet socioculturel s’inscrit dans une démarche dont le but et à partir de saynètes interactives et ludiques jouées par la compagnie La Belle Histoire, de poser une réflexion avec les familles les écrans !

OPERA BUS

DU LINDI 13 AU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

Carmen cuisine ! Une fantaisie lyrique et culinaire en fragnol

Tarif : gratuit pour vous

Spectacles présentés par la Clef des Chants/Région Hauts-de-France dans le cadre de « Cultures de Saison » programmation culturelle du Département du Pas-de-Calais en partenariat avec 7 Vallées Comm. Petite histoire du projet : Faut-il rappeler que La Clef des Chants aime surprendre en proposant ses spectacles là où on ne les attend pas ? Après s’être produite dans les crèches et les écoles, les cafés, les tramways, les sites industriels, les chapiteaux ou encore les espaces urbains, c’est dans un bus qu’elle invite aujourd’hui le public. Pas n’importe quel bus, mais une véritable réplique mobile de l’Opéra Garnier : l’Opérabus, lancé par l’association Harmonia Sacra avec lequel la Clef des Chants propose de faire un stop en musique dans la cour d’une école, le parking d’une entreprise ou, plus simplement, sur la place d’un village.

Qu’est-ce que l’Opéra-bus ?

- Une salle de spectacle ambulante et autonome

- Un véritable opéra miniature : tous les codes artistiques de l’opéra réunis dans un bus

- Un objet culturel au design soigné

- Une salle de 30 places offrant un grande proximité avec le public

- Un outil de diffusion original et innovant

Programme :

OPERA BUS MEDIATIONS SCOLAIRES

Lundi 13 novembre à Blangy sur Ternoise et à Fillièvres (Ecoles)

Mardi 14 novembre à Beaurainville (Collège Belrem)

Jeudi 16 novembre à Capelle les Hesdin (Ecole)

Vendredi 17 novembre à Hesdin (Collège des 7 Vallées)

OPERA BUS SPECTACLES TOUT PUBLIC

Lundi 13 novembre à 18H30 sur la Place de Fillièvres

Mardi 14 novembre à 18H30 sur la place de la liberté à Beaurainville

Mercredi 15 novembre à 18H30 sur la place à Auchy les Hesdin

Jeudi 16 novembre à 18H30 sur la place de la mairie à Capelle les Hesdin

Vendredi 17 novembre à 18H30 sur la place d’Armes à Hesdin

OPERA BUS EN FAMILLE AVEC PARENT’HESE

Dans le cadre des actions parentalité, l’équipe de projets Parent'hèse vous propose un après-midi de découverte de l’opéra dans un esprit très familial. A l’issue du spectacle, enfants, quel soit leur âge, parents et grands-parents, auront la possibilité de prendre un goûter et d’échanger sur le spectacle !

Mercredi 15 novembre de 14H30 et à 15h30 sur la place à Auchy les Hesdin.

GAUVIN SERS ET CLIO

LE SAMEDI 18 NOVEMBRE 2018 A 20h30 A CAMPAGNE LES HESDIN

Tarif : 12€ et moins de 15ans 5€

Gauvin SERS : Il n’y avait plus rien. Le genre avait disparu. Cette chanson française si particulière que l’on aimait tant, à la fois tendre et engagée, semblait s’être éteinte. L’héritier de Georges Brassens, Jean Ferrat et Renaud, pourtant lui toujours vivant, était introuvable. Quand soudain (roulement de tambours ou “tatatinnn” comme dirait ce même Renaud) déboule Gauvain Sers.

"POURVU", 1ER ALBUM, SORTIE LE 9 JUIN" sorti il y a deux mois a été certifié disque d'or. Son opus s'est vendu à 50 000 exemplaires. 50 000 exemplaires en deux mois ! Gauvain Sers, le chanteur creusois de Dun-le-Palestel a réussi cet exploit. Son premier album "Pourvu" sorti le 9 juin dernier est déjà disque d'or. Des chiffres impressionnants dans un contexte de crise du disque et de son entrée récente dans le monde de la musique.

Un seul morceau a suffi pour convaincre que ces grands aïeux avaient enfin engendré une digne descendance. En écoutant “Pourvu”, qui ouvre son premier album, on peut successivement esquisser un sourire, serrer les poings, sentir ses yeux humides et surtout avoir envie de chanter à tue-tête une mélodie qui s’inscrit déjà très haut dans le répertoire de nos grandes chansons populaires. Le responsable de cette belle prouesse qui nous fait du bien en ces temps troublés est âgé de 27 ans. Un parcours surprenant qui démarre… "Dans la bagnole de son père” (le titre de la deuxième chanson de l’album). Dès lors que celui-ci arpente les routes de la Creuse où la famille réside, passe dans l’autoradio des cassettes de Brassens, Ferrat, Gainsbourg, Souchon et bien entendu Renaud, mais aussi Dylan, Simon & Garfunkel, Neil Young… Pour conclure, une question : tout comme Renaud à ses débuts, Gauvain finira-t-il avec le succès par abandonner cette casquette de velours devenue son emblème ? Quelque chose laisse penser qu’il ne va pas falloir attendre très longtemps pour connaître la réponse….

CLIO : Avec sa voix unique, elle promène ses jolis textes, poussés par des mélodies qui rentrent dans la tête. Elle parle de balades seule à observer le monde, de garçons pas vraiment les bons, de petits morceaux de vie qui laissent un goût sucré, ou iodé.

Son premier album est sorti le 1er avril 2016, elle a remporté le 1er Prix du Tremplin Francophone Le Mans Cité Chanson 2016 et fera partie du Mégaphone Tour 2016/2017. Et un peu avant : Clio a remporté en 2015 le premier prix du Carrefour de la Chanson de Clermont-Ferrand, et le 3ème prix de la médaille d'or de la chanson de Saignelégier. Elle était en juin 2015 dans les 6 finalistes du radiocrochet "Partons en Live #LaReleve" de France Inter présenté par André Manoukian. Depuis toute jeune, elle écrivait beaucoup et plein de choses différentes dans des cahiers qui trainaient partout. Vers 22 ans, elle a appris un peu la guitare, du coup, ça l’a incité à chanter. Elle a commencé en interprétant deux accords de guitare le répertoire de Georges Moustaki et de Maxime Le Forestier. Ensuite, elle a essayé de mettre des accords et des mélodies sur certains de ces textes et l’envie de composer d’écrire a coulé de source.

ECLIPSE TRIBUTE TO PINK FLOYD

LE VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 A 20H AU THEATRE ST MARTIN A BEAURAINVILLE

Tarif : 10€ et moins de 15ans 5€

Derrière le projet Eclipse Tribute to Pink Floyd, se cachent des amis partageant une passion et une admiration pour le groupe anglais qui a traversé les décennies depuis la fin des années 60. Le répertoire se base notamment sur les emblématiques albums : “Dark side of the moon”, “Wish You Were Here” ou encore “The Wall” mais aussi sur des titres plus confidentiels. Pink Floyd, c’est une atmosphère tant musicale que visuelle. Le groupe s’est donc entouré de techniciens passionnés qui ont mis au point un spectacle lumière et vidéo calqué sur le répertoire. En plus de vouloir transmettre leur passion pour la musique de Pink Floyd dans les cafés/concerts. Eclipse Tribute to Pink Floyd se veut un véritable hommage sonore et visuel au mythique groupe de rock progressif en proposant un spectacle dans l’esprit de leurs idoles.

L'orchestre de Douai

NO MONEY KIDS

THE LAURA COX BAND - Mathieu Albiac

ARCHIMED

CARMEN CUISINE - ADELAP

GAUVIN SERS - Frank Loriou