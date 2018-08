Si tout le monde aujourd'hui rêve d'aventure, de bonheur et de bien être, vous avez 10 bonnes raisons de participer à L'AVENTURE FITZEN à Liévin. L'aventure FITZEN c'est une multiplicité de cours géants fitness, zumba, free mov' dance, stetching, aérodance, cardio combat, yoga, marche nordique ...

Soyez l'acteur de votre bien être avec l'AVENTURE FITZEN le dimanche 9 septembre 9H à 20H au Stade Aréna couvert à Liévin, en partenariat avec France Bleu Nord.

Les activités

Strong / Zumba / Stretching

L.I.A Aerodance / Free Mov’ Dance

Marche Nordique / Body Zen

Cardio Combat / Yoga / Pilates

Capoeira / Yoga Vinyasa

Qi Gong / Tai Chi

les démonstrations

Aïkido / Kung Fu / Zenbox / Calligraphie

Tai Chi épée / Curves

Grégory Hugues BREBION Co-Organisateur

Fort de mes 20 années d’engagement professionnel dans les domaines de la remise en forme, du bien-être, de l’activité physique et sportive et des pratiques psychocorporelles telles que le Yoga ou le Qi Gong, j’ai fait le constat suivant :

TOUT LE MONDE RÊVE D’AVENTURE, DE BONHEUR SIMPLE ET DE BIEN ÊTRE… !

« La plus grande aventure de notre temps est pour moi l’aventure qui nous conduit à poser notre attention sur nos relations à l’autre et à soi.

En effet, cette aventure est sans doute le plus beau et le plus vertueux voyage que chacun peut entreprendre…»

AVENTURE FITZEN, c’est avant tout une aventure humaine vers soi et les autres durant laquelle chacun pourra découvrir ou redécouvrir les activités de la forme, du bien-être, du mieux-être et de l’ÊTRE.

Cette journée de rencontre et d’échange est une occasion, une opportunité à qui veut emprunter le chemin du MIEUX-ÊTRE et de l’amélioration de sa relation au bonheur et à la VIE…

Pour la première édition, nous avons voulu offrir un panel d’activités accessibles à tous, débutants comme initiés ou mêmes sportifs confirmés!

AVENTURE FITZEN sera un temps privilégié, une parenthèse personnelle et de partage. Chacun pourra composer sa journée à la carte avec au rendez-vous des cours de STRONG, ZUMBA, CARDIO COMBAT, GYM TONIC, PILATES, CAPOIERA, YOGA, QI GONG, TAI CHI, MÉDITATION, RELAXATION… et profiter des démonstrations de toutes ces disciplines. S’engager dans cette première grande AVENTURE FITZEN, c’est afficher son engagement dans la recherche d’un monde meilleur avec comme aboutissement premier : LA BIENVEILLANCE… !

Alors venez nombreuses et nombreux vivre un BON JOUR, un jour qui vous permettra d’être plus en capacité le soir que le matin, d’accueillir, de partager et de diffuser le bonheur.

Programme espace Fitarena

9h00 - 9h30 éveil de l’énergie & YOGA Vinyasa

Salutation au soleil /Avec Laurent

9h30 - 10h15 strong /Avec Sandrine

10h15 - 10h30 démonstrations

10h30 - 11H15 ZUM BA /Avec la Team Enrico

11h15 - 11h45 L.I.A Aérodance Initiation/ Avec Enrico

11h45 - 12h00 set DJ By Traver Flip

12h00 - 12h45 cardio combat /Avec la Team Enrico

12h45 - 13h15 body zen /Avec Lorédana et Enrico

13h15 - 13h45 d émonstrations

14h15 - 14h45 Pilates / Avec Sylvia

14h45 - 15h45 capoeira /Avec Phiseth

15h45 - 16h00 démonstrations

16h00 - 17h15 Yoga « mix » Avec Rebel

17h15 - 17h30 démonstrations

17h30 - 18h00 zumba

« Initiation dans la joie au mouvement » Avec Enrico

18h00 - 18h15 set DJ By Traver Flip

18h15 - 18h45 Démonstrations

18h45 - 19h30 qi gong & tai chi /Avec Wenke et Grégory

19h30 - 20h00 stretching, relaxation

OUVERTURE à LA méditation de pleine conscience /Avec Laurent et Grégory

Programme enfants espace fitkids

9h30 - 10h15 Parcours aventure cross fit

Épreuves motrices - Niveau 1

De 8 à 12 ans

10h30 - 11h30 free mov’ dance

De 6 à 8 ans /Avec Solène

11h30 - 12h30 free mov’ Dance

De 8 à 12 ans /Avec Solène

14h00 - 15H00 aïkido - club de liévin

Cours initiation

À partir de 8 ans

15h30 - 16h15 parcours aventure cross fit

Épreuves motrices - Niveau 1

De 8 à 12 ans

16h30 - 17h00 yoga parents enfants

De 4 à 10 ans/Avec Isabelle

17h30 - 18h00 oga du rire

Enfants et parents /Avec Isabelle

9h30 - 10h00 sophrologie

Atelier enfants de 6 à 12 ans /Avec Julie

Places limitées

10h30 - 12h00 yoga du son /Avec Christina

13h30 - 15h00 yoga et yogathérapie

Conférence Atelier /Avec Nina Guéneau

15h00 - 15h30 sophrologie

Adultes et Ados /Avec Julie

Places limitées

15h45 - 16h15 relaxation, respiration de la tortue

18h00 - 18h30 sophrologie

Adultes - Uniquement sur réservation/ Avec Julie

Places limitées

