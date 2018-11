L'école des femmes

Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme qui le fasse cocu. Pour remédier à cela, il a élevé à l’écart du monde et dans l’ignorance la plus totale une jeune demoiselle, de plus de vingt ans sa cadette, dans l’espoir d’en faire une épouse « modèle ».

Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu, et lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le coeur d’Agnès, Arnolphe découvre à ses dépendants « que jamais, par la force, on entra dans un coeur ».

Pour donner vie au chef d’œuvre de Molière, le metteur en scène Nicolas Rigas nous plonge dans un univers où se mêlent le Théâtre, la Farce et l’Opéra et c’est dans un élan de joie et de rires que se joue cette pièce comique qui aurait pu faire, à peu de chose près, une tragédie.

► A voir du 1er au 31 décembre au théâtre Déjazet. Réservez vite vos places.