L'été en Bleu des Hauts de France, gagnez vos loisirs avec France Bleu Nord et France Bleu Picardie

Aqua et Bowling Center Hesdin

Pour toute la famille - abcenter

Un lieu très crazy...à Hesdin

C'est un espace aquatique pour se jeter à l’eau; son espace wellness pour se détendre et garder la forme, son bowling pour s'amuser en famille. Tout l'été, l'Aquabowling Center propose de multiples activités pour tous : Jeux flottants, bubble foot, laser tag, shiatsu, pentagliss espace extérieur, transat bowling, une journée Crazy Summer. Infos +/abc-lhesdinois.f

Bagatelle

Cité Nature Arras

En plus des différents thèmes, cet été : Croc’ Expo, les fruits, les légumes et moi ! Une exposition sur les Fruits Légumes entièrement dédiée aux enfants. Cette exposition répond à de nombreuses questions que se posent les enfants mais aussi les adultes qui les accompagnent : comment poussent les légumes ? D’où viennent-ils ? Comment les cultive-t-on ? Où sont-ils vendus ? Bio ou conventionnels, quelles différences ? 5 Fruits ; Légumes par jour, qu’est-ce que cela signifie réellement ?

ANIMATION VACANCES EN FAMILLE DE L’ÉTÉ Pendant les vacances d’été, nous vous proposons une devinette …

Quel est le lien entre Cité Nature et le Musée des Beaux Arts d’Arras ?

C’est Napoléon… Étrange ? Non…. Napoléon avait un fidèle admirateur nommé Parmentier grâce à qui la pomme de terre est arrivée sur nos tables.

Grâce à cette animation, découvrez le portait de Parmentier présenté au Musée, découvrez à Cité Nature tous les secrets de la pomme de terre et les 14 variétés cultivées dans nos jardins ! Infos + citenature.com

Dennlys Parc à Dennebroeucq

L'aventure en famille

Avec plus de 30 attractions et animations variées, 9 espaces de restauration, une accessibilité facile et de nombreux services gratuits, Dennlys Parc est aujourd’hui le parc d’attractions familial incontournable des Hauts-de-France.

Et qui dit nouvelle saison à Dennlys Parc, dit nouveauté !! Les réjouissances en 2019, ce n’est pas une, mais deux nouvelles attractions… et un max d’autres nouveautés !!

Dans un nouvel univers mexicain pittoresque, le parc présente notamment Azteca, un toboggan aquatique géant et Aero Mexico une étonnante flotte d’hydravions ! 2 attractions accessibles au plus grand nombre pour un maximum de plaisir partagé !

Infos + dennlys-parc.com

Goolfy Lille

Hapik Neuville en Ferrain

Ça grimpe - Hapik

A la rencontre du mur d’escalade et du parcours aventure, HAPIK est le nouveau loisir à pratiquer en famille ou entre amis ! Tout le monde y trouve son compte : les enfants s’amusent des prises qui tournent et des modules lumineux, les adultes se laissent surprendre par le vertige et peuvent choisir de réaliser des parcours plus difficiles. D'une surface de 500m², HAPIK Neuville en Ferrain situé dans le retail park du centre commercial Promenade de Flandre offre plus de 90 voies d'escalade sur une trentaine de murs de 8m de haut. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir l’escalade dans une ambiance haute en couleurs en famille ou entre amis ! Idéal pour surmonter son vertige et se mesurer les uns aux autres. Dans le centre Il existe également un parcours accrobranche. Avec un espace cafétéria, Hapik Neuville en Ferrain est très adapté pour accueillir les fêtes d'anniversaire entre copains, les centres de loisirs et même les séminaires d'entreprises.

Actualité HAPIK (si possible d’en parler) : Cet été Hapik lance un pass été : un accès 100% FUN et illimité à l’ensemble de nos centres HAPIK à prix tout petit.

Infos + hapik.fr

Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve (Be)

Le Musée Hergé, le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande dessinée fête son dixième anniversaire cette année. - ®nicolas-borel-atelier-christian-de-portzamparc

Le Musée Hergé, le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande dessinée fête son dixième anniversaire cette année.

Un lieu exceptionnel, imaginé par l’architecte français, Christian de Portzamparc. Une scénographie très étudiée : une formidable palette de couleurs au service d’une œuvre mythique, celle du Maître de la Ligne Claire.

Un patrimoine graphique d’une étonnante richesse : dessins originaux, documents d’archives, films, maquettes, objets rares et précieux peuplent cette grande machine à rêves.

Hergé - tom-frantzen

L’art du créateur de Tintin et Milou, père de la bande dessinée européenne, y est présenté sous toutes ses facettes : Hergé illustrateur, lettreur, scénariste, publiciste et quelquefois peintre, l’inventeur d’un style graphique à l’épreuve du temps et des modes.

A l’occasion du dixième anniversaire, le sculpteur belge Tom Frantzen a réalisé une sculpture d’Hergé qui a été inaugurée le 22 mai dernier dans le jardin devant le musée. Une exposition temporaire et gratuite dans l’atrium du musée lui est consacrée jusqu‘au 19 août prochain.

A 5 minutes de la gare, au cœur d’une cité piétonne.

Ouverture : Ma – Ve 10h30-17h30 - Sa & Di 10h – 18h (idem restaurant et librairie)

Accès :

En voiture : GPS : indiquer Boulevard du Nord - 1348 Louvain-la-Neuve Parking payant « Grand Place »

En train : Gare de Louvain-la-Neuve (ne pas confondre avec Louvain (Leuven en néerlandais). Le Musée est à 5 minutes à pied de la gare

Infos + museeherge.com

La Coupole Saint Omer/Wizernes

C'est ici que la face du Monde aurait pu changer - La Coupole

Un même lieu, deux équipements à la rencontre de l’Histoire et des Sciences, de la fusée V2 à la conquête spatiale. Véritable cité souterraine construite en 1944 par l’armée allemande, La Coupole plonge les visiteurs au cœur de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce dôme colossal, de 71 mètres de diamètre intérieur et 55.000 tonnes, devait abriter les préparatifs de l’arme secrète avec laquelle Hitler comptait détruire Londres : la fusée V2. Derrière cette arme, on découvre le parcours d’un jeune ingénieur, Wernher von Braun, qui mettra au point, pour les Américains, l’immense fusée Saturn V qui enverra l’Homme sur la Lune…. La Coupole est aujourd’hui une étonnant Centre d’Histoire qui nous conduit de la folie nazie à la face cachée de la conquête spatiale en passant par les années noires de l’Occupation. Aujourd’hui, sur l’ancienne base de lancement, La Coupole c’est aussi un Planétarium 3D qui vous propulse dans les étoiles en trois dimensions ! Flottez dans l’Espace, foncez vers la Lune à bord de Saturn V, posez le pied sur Mars. En totale immersion dans une bulle avec un écran hémisphérique à 360°, lunettes 3D sur le nez, le spectacle est saisissant !

- La Coupole

Nouvelle exposition temporaire « Cap sur la Lune, des défis et des hommes »

50 ans après, La Coupole vous fait revivre cette aventure extraordinaire qui a permis à l’Homme de réaliser l’un de ses plus vieux rêves. L’exploit fut salué par la presse du monde entier et par toute l’humanité qui avait désormais la tête tournée vers la Lune et les étoiles.

« Un petit pas pour un homme mais un bond de géant pour l’humanité »

L’exposition rappellera les origines et les fondamentaux de la conquête spatiale et sera composée de quatre parties qui aborderont le défi technologique et scientifique de très haut niveau, le Moon Hoax (théorie selon laquelle l’homme n’est jamais allé sur la Lune), l’affrontement URSS-Etats-Unis et une partie où le visiteur pourra contempler de magnifiques photographies, en grand format, de la Terre vue de la Lune et de la Lune vue de la Terre.

Infos pratiques : L’exposition sera inaugurée le 6 juillet 2019, et sera présentée pour une durée de 1 an. Infos + lacoupole

La Piscine Roubaix

A visiter en famille, c'est très gratifiant - La Piscine

La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent, qui a ouvert ses portes le 21 octobre 2001 est implantée sur le site de l’ancienne piscine Art Déco qui à l’initiative du maire Jean-Baptiste Lebas a été bâtie entre 1927 et 1932 selon les plans de l’architecte lillois Albert Baert (1863-1951). Aujourd’hui inscrite au patrimoine du XXe siècle, cette piscine offrait à l’époque un service sportif et hygiénique de grande qualité, doté d’un fonctionnement social innovant qui présentait l’image d’une équipe municipale issue du monde ouvrier et capable de promouvoir des projets d’exception et de prestige

Nouvelle Expo : Jules Adler, peindre ous la IIIéme République 29 JUIN — 22 SEPT. 2019

Peintre franc-comtois né à Luxeuil-les-Bains, Jules Adler (1865-1952) s’inscrit dans le courant des artistes naturalistes qui ont incarné, à la fin du XIXe siècle, une voie alternative entre les avant-gardes impressionnistes et un art plus officiel qu’on dit académique. À l’origine d’une peinture d’histoire inscrite singulièrement dans son temps, Adler est aujourd’hui un peintre largement oublié malgré une longue et véritable carrière institutionnelle.

Rassemblant une cinquantaine de peintures et dessins provenant de collections publiques et privées, et notamment quelques formats monumentaux entrés dans l’imaginaire collectif (ainsi de La Grève au Creusot), l’exposition permettra de mettre en avant la diversité thématique et typologique de la production d’Adler.

Le Pass à Frameries (Be)

L’aventure commence ICI - Le Pass

Le Pass c'est une attraction unique proposant des expositions interactives à explorer en famille pour découvrir les sciences autrement, à seulement 6 km de Mons. Des animations passionnantes pour petits et grands complètent la découverte des expositions.

Situé sur un ancien charbonnage classé, réhabilité par l'architecte Jean Nouvel, l'architecture originale du Pass vaut à elle seule le détour. Le Pass vous invite également dans sa salle de spectacle pour découvrir le film « Ensemble ! », le film est projeté sur les 5 faces d'un cube géant. Il vous plonge au cœur des enjeux du développement durable et présente des initiatives citoyennes, positives et responsables.

Pour tous ! - Le Pass

Cet été, vivez des expériences physiques, amusantes et sensorielles au Pass ! Découvrez la nouvelle plaine de jeux : 3000 m² de sensations, en plus des 12.000 m² d'activités indoor !

Profitez d'une journée pleine d'aventures et de découvertes actives.

EXPLORER Dans les nombreux espaces thématiques, partez à la rencontre des sciences et des technologies dans toute leur diversité !

DÉCOUVRIR Sur expo ou en atelier, prenez les sciences en main ! Expérimentez la chimie, l’impression 3D, et bien d’autres choses encore !

S'INTERROGER Dans la salle de spectacle, le Palais des images, découvrez l’un des deux films produits par le Pass sur des thématiques actuelles.

SE BALADER Un terril pour se balader, une plaine de jeux pour s’amuser et un vaste jardin à explorer pour profiter des jours de beaux temps.

Infos +pass.be

Le Plus Dunkerque

Le Musée Dynamo Dunkerque

Le Zoo Dunkerque

Maréis à Etaples -sur-Mer

Maréis, installé dans une ancienne cordierie - Maréis

Bienvenue à Maréis, un concept original de musée et d’aquarium à Étaples-sur-mer. Pendant votre séjour sur la Côte d’Opale, partez à la découverte de la vie des marins-pêcheurs d’Étaples et des océans sous un angle régional et inédit !

Maréis explore le métier de marin-pêcheur, et vous propose une immersion au coeur de la pêche étaploise. Une fois embarqué pour une visite guidée, vos sens seront sollicités, de l’odorat à la vue, en passant par le toucher, tout y est pour découvrir l’univers maritime local et les espaces animales de Manche et de Mer du Nord. Au travers des témoignages de votre guide, ancien marin-pêcheur, de la caméra sous-marine du bord de plage ou encore des lumières se reflétant sur les 500 animaux des aquariums, Maréis vous propose un moment unique de détente et découverte, afin de mieux comprendre un des plus vieux métiers du monde.

- Maréis

Grâce à une exposition étonnante, vous embarquez pendant 2 heures avec un guide ancien marin-pêcheur, pour une campagne de pêche ! Des fonds sableux ou rocheux de la Mer du Nord jusqu’à la passerelle du chalutier, Maréis vous fait découvrir le parcours des poissons issus de la pêche étaploise. Au détour du quai reconstitué, votre guide vous présente tous les aspects de la pêche, depuis le départ du port jusqu’à la vente du poisson. Sous le poste de pilotage à taille réelle, les aquariums de Maréis vous dévoilent 500 animaux marins issus de la baie de Canche, de la Manche et de la Mer du Nord. Marin d’un jour, prêt pour une visite iodée

Infos + mareis.fr

Mini Europe Bruxelles

Mini-Europe est la deuxième attraction la plus visitée de Bruxelles.

Un parc miniature de haute qualité : on s’y croirait ! Lors de ce voyage, le visiteur est immergé dans un monde miniature : Il découvre plus de 350 maquettes de 85 villes avec leur ambiance, les scénettes et des animations aussi variées que les trains, l’éruption du Vésuve, le décollage de la fusée Ariane.

Voir l’Europe de très près... Dès l’entrée dans MINI-EUROPE, le visiteur est impressionné par la grandeur du Parc, par la taille des monuments et sites représentés. Il pense "miniature" et se trouve dans un parc de 2,5 hectares où Big Ben s’élève à 4 mètres de hauteur (2,5 fois notre taille) et où la Tour Eiffel frôle les 13 mètres de haut. L’Acropole s’étend sur une longueur de 12 mètres et le Super ferry atteint à lui seul plus de 4 fois la taille du visiteur. Quant au Centre Beaubourg, il pourrait abriter une véritable voiture ! Toutes ces réalisations ont été créées à une échelle identique (1/25e) respectée partout : maisons, monuments, trains, bateaux, même pour les personnages et la nature aux alentours. Chaque maquette, patiemment et méticuleusement fabriquée par des artisans maquettistes, est la copie conforme du bâtiment ou site original, jusque dans les moindres détails, que ce soit dans l'architecture ou dans les animations installées pour recréer l'ambiance et faire voyager l'imagination du visiteur, "comme s'il y était". Une occasion rêvée de comparer des sites souvent aux antipodes les uns des autres. Nulle part ailleurs on ne peut se rendre compte que la fusée Ariane est plus grande que la Tour de Pise, ou que le Super ferry en question dépasse la superficie de la Grand Place de Bruxelles… une visite à ne pas manquer lors de votre passage à Bruxelles !Mini-Europe, Bruparck 1020 Bruxelles Tel. : +32(0)2/474.13.13

Infos +minieurope.

Rando Rails à Lumbres

Sur des rails en Pays de Lumbres - Rando Rail

Le Rando-Rail et Trotti-Trail du Pays de Lumbres.

Le rando-rail, 10kms de balade bucolique sur une ancienne voie ferrée , un plaisir à partager en famille et entre amis.

Envie d’une aventure qui sort de l’ordinaire ? Alors réservez au Rando-Rail du Pays de Lumbres à Nielles les Bléquin.

Vivez une promenade pour le moins insolite au départ de l’ancienne gare et pédalez à bord de drôles de machines. En pleine nature, vous pourrez parcourir 10kms sans trop d’efforts sur l’un des deux parcours proposés, et reviendrez ravis ! C’est drôle, ça se passe entre amis, en famille et on en garde un bon souvenir.

Vous trouverez également sur place le Trotti-Trail, des trottinettes 100% électriques 100% tout terrain pour parcourir les chemins du pays de Lumbres , mais aussi deux chasses au trésor pour petits et grands ainsi que le bivouac ô Rail (une nuit sur le site en hamac, une promenade en rando-rail et une chasse au trésor). Nouveauté 2019, Pour une balade rando-rail sans effort ou presque, n’hésitez pas à réservez une assistance électrique

Alors, envie de bouger et de passer un bon moment de plaisir, rendez-vous au Rando-Rail.

Attention, réservation obligatoire.

Le Rando-Rail, Nielles les Bléquin. Tél : 03 21 88 33 89. En Juillet et août : Ouvert tous les jours avec des départs de 10h à 17h.

En septembre : En semaine, départ sur réservation obligatoire: De 10h à 15h

Infos + rando-rail.com

La Tour de l'Horloge à Guîsnes

Remontez le temps en famille à Guînes - La Tour de l'Horloge

Comment s’occuper en famille durant les vacances d’été ?

Découvrez la Tour de l’Horloge à Guînes, un Musée original où l’on revit 1000 ans d’Histoire en s’amusant !

Des invasions Vikings à la rencontre du Camp du Drap d’Or en 1520, découvrez l’Histoire de façon très surprenante : ici, on a le droit de toucher, de sentir et de manipuler…

La Tour de l’Horloge, un musée pour petits et grands… Durant cette visite très ludique, toute la famille pourra jouer aux jeux d’antan, participer à la fabrication d’une cotte de maille, se costumer en viking, chevalier ou princesse…et même monter à bord d’un drakkar !

Ici, on est acteur de sa visite et on apprend tout en s’amusant ! Pendant que les parents découvrent l’Histoire en détail, les enfants jouent et ne veulent plus partir…

- La Tour de l'Horloge à Guînes

En juillet-Août : profitez également de jeux de plein air, de glaces et collations sucrées dans notre salon de jardin au sommet de la motte ! Animations spéciales les mercredis 24/07 et 21/08 à 16h : assistez aux lectures à voix hautes sur les Vikings et le Moyen-Age !

Une idée de sortie originale pour les vacances !

Juillet-Août : 10h-18h30 non-stop 7 jours/7

Puis du 01/09 au 11/11 : 14h-18h (fermé le samedi).

La Tour de l’Horloge - Rue du château- 62340 Guînes 03.21.19.59.00 /

Infos + tour-horloge-guines.com