L'été ensemble.

AQUA ET BOWLING CENTER HESDIN

Un lieu très crazy...

C'est un espace aquatique pour se jeter à l’eau; son espace wellness pour se détendre et garder la forme, son bowling pour s'amuser en famille. Tout l'été, l'Aquabowling Center propose de multiples activités pour tous : Jeux flottants, bubble foot, laser tag, shiatsu, pentagliss espace extérieur, transat bowling, une journée Crazy Summer. /abc-lhesdinois.fr/

CENTRE HISTORIQUE MEDIEVAL à AZINCOURT

La Reconstitution d'un fait de guerre à Azincourt

Dans un écrin de verdure, au cœur du Pays des Sept Vallées, le Centre Historique Médiéval vous propose un voyage dans le temps à la découverte du Moyen-Âge. Lors de votre visite, venez découvrir une scénographie interactive permettant aux visiteurs de se plonger au cœur de la bataille d’Azincourt. Au cœur d'un fortin médiéval en bois, l'exposition "1415, De Fer et de Sang" vous fera découvrir la vie quotidienne des chevaliers et combattants du XVème au travers d'objets archéologiques, de restitutions d'armes et d'armures et de panneaux didactiques. /7_vallees_comm/Azincourt

CITE NATURE ARRAS

Une Cité très Nature que vos enfants vont adorer

En plus des différents thèmes, cet été : Croc’ Expo, les fruits, les légumes et moi ! Une exposition sur les Fruits & Légumes entièrement dédiée aux enfants. Cette exposition répond à de nombreuses questions que se posent les enfants mais aussi les adultes qui les accompagnent : comment poussent les légumes ? D’où viennent-ils ? Comment les cultive-t-on ? Où sont-ils vendus ? Bio ou conventionnels, quelles différences ? 5 Fruits & Légumes par jour, qu’est-ce que cela signifie réellement ? ET Entre Forêt et Savane Le second plateau d’exposition de 800 m2 vous offre un voyage «Entre Forêt et Savane» citenature.com

DENNLYS PARC DENNBROEUCQ

Le parc familial par excellence

Situé au cœur du Pas-de-Calais dans un cadre exceptionnel et verdoyant, Dennlys parc est, depuis 30 ans, le parc d’attractions familial par excellence. Le mot d’ordre ici est simple : Détendez-vous, amusez-vous… Ensemble ! Avec plus de 30 attractions et animations variées, Dennlys parc propose un divertissement total qui saura séduire tous les membres de la famille. dennlys-parc.com

MAREIS Le CENTRE DE DÉCOUVERTE DE LA PÈCHE EN MER à ETAPLES-SUR-MER

En face du port d'Etaples-sur-Mer

Maréis explore le métier de marin-pêcheur, et vous propose une immersion au coeur de la pêche étaploise. Une fois embarqué pour une visite guidée, vos sens seront sollicités, de l’odorat à la vue, en passant par le toucher, tout y est pour découvrir l’univers maritime local et les espaces animales de Manche et de Mer du Nord. Au travers des témoignages de votre guide, ancien marin-pêcheur, de la caméra sous-marine du bord de plage ou encore des lumières se reflétant sur les 500 animaux des aquariums, Maréis vous propose un moment unique de détente et découverte, afin de mieux comprendre un des plus vieux métiers du monde. mareis.fr

GOOLFY à LILLE

Un espace loisir parfait pour toute la famille

Découvrez Goolfy votre espace de loisir original et innovant à Lille. Idéal pour les enfants comme pour les adultes, notre centre vous ravira par son atmosphère fantastique. Dans un espace couvert et plongé dans l'obscurité, évoluez sur un parcours de mini-golf fluorescent. L'ambiance sonore vous immerge plus profondément encore dans cet univers époustouflant. Goolfy Lille, c'est deux salles pour plus de 600m² dédiées aux loisirs. Parcourez les 18 trous de notre mini-golf dans un décor inspiré des mythes et légendes. Nous mettons à votre disposition putters et balles. Adaptés pour petits et grands, Goolfy Lille est votre lieu de divertissement par excellence pour tous vos événements (anniversaires, enterrement de vie de célibataire, événements d'entreprise...). .goolfy-lille.com

La Coupole – Planétarium 3D :

C'est ici que la face du Monde aurait pu changer

Un même lieu, deux équipements à la rencontre de l’Histoire et des Sciences, de la fusée V2 à la conquête spatiale. Véritable cité souterraine construite en 1944 par l’armée allemande, La Coupole plonge les visiteurs au cœur de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce dôme colossal, de 71 mètres de diamètre intérieur et 55.000 tonnes, devait abriter les préparatifs de l’arme secrète avec laquelle Hitler comptait détruire Londres : la fusée V2. Derrière cette arme, on découvre le parcours d’un jeune ingénieur, Wernher von Braun, qui mettra au point, pour les Américains, l’immense fusée Saturn V qui enverra l’Homme sur la Lune…. La Coupole est aujourd’hui une étonnant Centre d’Histoire qui nous conduit de la folie nazie à la face cachée de la conquête spatiale en passant par les années noires de l’Occupation. Aujourd’hui, sur l’ancienne base de lancement, La Coupole c’est aussi un Planétarium 3D qui vous propulse dans les étoiles en trois dimensions ! Flottez dans l’Espace, foncez vers la Lune à bord de Saturn V, posez le pied sur Mars. En totale immersion dans une bulle avec un écran hémisphérique à 360°, lunettes 3D sur le nez, le spectacle est saisissant ! lacoupole

LASER CAMP EN FORET DE BEUVRY

Inoffensif et très ludique en famille

OUVERT SUR RESERVATION D'AVRIL A OCTOBRE AU 07.58.26.75.70 Le LaserCamp de Beuvry est un lieu idéal pour s'amuser en famille, entre amis ou entre collègues. Nous disposons d'un terrain de 1ha semi-boisé où les joueurs peuvent s'affronter dans une partie de lasergame extérieur. Le lasergame est ouvert à tous à partir de 6/7 ans sans condition physique particulière. Chacun peut y jouer à son rythme. C'est une activité qui se veut familiale. Vous serez très bien accueilli par nos opérateurs de jeu et vous passerez forcément un moment inoubliable. Nous ouvrons des sessions à partir de 8 inscrits, alors n'hésitez pas à vous inscrire quelque soit le nombre de participants. ** INFORMATIONS IMPORTANTES ** Merci de vous présenter 15min avant votre heure de passage. Les sessions de jeu commencent aux heures prévues sur vos réservations. Le terrain se situe en face du n°13 Rue de la Passerelle. N'hésitez pas à nous appeler au 07.58.26.75.70 en cas de besoin. Prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées, tenue de sport à manches longues et pantalon). En cas de mauvais temps, la direction du LASERCAMP se réserve le droit de reporter toute partie à une date ultérieure. lasercamp.fr/beuvr

LE FLEURY PARC D'ATTRACTIONS à WAVRECHAIN-SOUS-FAULX

A Wavrechain sous Faulx

Situé à 20 minutes de Valenciennes , le Fleury s’engage à offrir aux enfants comme aux parents , un maximum d’aventures à partager en famille . Venez découvrir l’expérience 5D,frissonner dans l’Imoogi l’unique montagne russe du département, danser sur les hits de l’été dans la Discokids, glisser dans nos toboggans aquatiques, grimper dans notre accrospider ou encore câliner Fleurby et Fleurbel, nos deux lapins qui n’attendent que vous … lefleury

LE PLUS à CAPELLE LA GRANDE

Le Palais de l'Univers et des Sciences

A deux pas de Dunkerque, à Cappelle-la-Grande , le PLUS est entièrement dédié aux sciences. Vous y effectuez un voyage au centre de la vie, de la terre et de l'univers sur plus de 4000 m². Expo permanente, un planétarium et des ateliers de pratiques scientifiques font du PLUS un espace où l'amusement est omniprésent. le-plus.fr

LE CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDES

Toute l'histoire de la région

Installé sur le site de l'ancienne fosse Delloye à Lewarde, dans le Nord, le Centre Historique Minier est le plus important musée de la mine en France. Il accueille environ 150 000 visiteurs par an. Tout comme eux, laissez-vous emmener pour une immersion dans l'univers de la mine... Vêtements suspendus dans la salle de bains, lampes alignées dans la lampisterie, hennissement du cheval dans l’écurie, imposantes bobines de la machine d’extraction… pénétrez dans les lieux emblématiques de l’ancienne fosse.Sans oublier les reconstitutions des bureaux administratifs des années 1930, où vous rencontrez le comptable et le délégué-mineur. lewarde.com

MINI EUROPE à BRUXELLES

Toute l'Europe en miniatture

DÉCOUVREZ LES PLUS CHOUETTES COINS D’EUROPE… Situé au pied de l’Atomium, MINI-EUROPE est le seul parc où, en quelques heures, vous voyagez à travers l’Europe. Un périple que vous ne ferez nulle part ailleurs. Flânez dans les atmosphères typiques des plus belles villes du Vieux Continent. Le carillon incomparable de Big Ben vous accueille au coeur de Londres. Les gondoles et les mandolines vous font découvrir les charmes de Venise. Suivez le Thalys de Paris jusqu’à l’autre bout de la France. Déclenchez vous-même les animations: l’éruption du Vésuve, la chute du mur de Berlin, la corrida à Séville et tant d’autres… Au total 350 maquettes et animations d’un niveau de finition inégalé. Visitez aussi l’expo Spirit of Europe, riche en jeux multimédia interactifs sur l’UE. MINI-EUROPE… une visite à ne pas manquer lors de votre passage à Bruxelles !Mini-Europe, Bruparck 1020 Bruxelles Tel. : +32(0)2/474.13.13 minieurope.

LE MUSÉE DE LA POUPÉE ET DU JOUET ANCIEN

Les portes de l’enfance s’ouvrent à vous !

Embarquement immédiat pour « Un voyage enchanté au temps de vos aïeux ». Entre féerie et douce nostalgie, ce musée est l’occasion unique de découvrir une collection riche et originale, dans le cadre exceptionnel du Château de Robersart. Laissez-vous guider par le charme désuet et délicat des poupées de porcelaine de la fin du XIXème siècle à l’ambiance très sixties des premières Barbies. Puis empruntez le trajet suivi par les trains électriques et voitures Citroën, découvrez sur un autre front les soldats de plomb menacés par l’aviation, et les bateaux Radiguet et Bing se livrant une ultime bataille… Et à la rentrée ne manquez pas EUROTOY 2016, 24ème édition Rendez-vous à Wambrechies le 24 sept. 2017 de 9h à 17h à l’espace Billiet, avenue Foch pour participer à la 24ème édition d’EUROTOY ! musee-du-jouet-ancien.

LA CITE SOUTERRAINE DE NAOURS dans la Somme

"Bienvenue à la cité souterraine de Naours !

Passez une journée de découvertes et de détente à 15 minutes d'Amiens sous la terre jusque dans les airs!! La Cité souterraine: Ce remarquable réseau de galeries jalonné de places publiques, de chambres et même d’une chapelle a été entièrement créé par la main de l’Homme dans le calcaire du plateau picard et représente l’un des plus vastes témoignages de l’organisation de la vie rurale au cours des périodes troublées qui ont ponctué l’Histoire de la Picardie.Ouvrez la porte du souterrain, la fraîcheur du lieu vous enveloppe … la lumière du jour s’échappe peu à peu … Parcourez cet univers fascinant empli de souvenirs qui font la richesse de son Histoire. Le Parc Accrobranche: Ponts de singe, vélo suspendu, tyroliennes, funambules feront le bonheur des petits et des grands (dès 5 ans). Dépensez-vous dans cet espace de loisirs sportifs de 55 ateliers répartis sur 4 parcours de difficultés croissantes. Venez découvrir cette nouvelle activité et vous aérer à la cime des arbres le temps d'une ballade sportive.. Le Parc Agréablement ombragé au printemps et à l’été, notre parc boisé de 10 hectares vous invite à flâner. Partez à la rencontre de notre petite ménagerie (chèvres, oies, poules, paons, cygne et poneys). Les enfants auront sur le trajet la possibilité de profiter de notre toute nouvelle aire de jeux. Puis chemin faisant, vos pas vous amèneront sur le haut du parc où vous découvrirez notre moulin, surplombant toute la vallée. Mini Golf: Envie de prolonger votre journée culturelle par une activité de plein air à partager en famille ou entre amis, le mini-golf vous attend!Une occasion de tester sa dextérité en partageant de francs instants de rigolade. " citesouterrainedenaours.fr

OCEADE à BRUXELLES

A Bruxelles

Océade, le parc aquatique n° 1 en Belgique Océade est le parc d’attractions aquatiques de Bruxelles par excellence. Le no 1 en toboggans en Belgique, te garantit un plongeon inoubliable grâce à une multitude de toboggans. Pas moins de 6 toboggans sensationels avec 10 pistes au total. Dévale le Caméléon dans la couleur de ton choix et opte pour un parcours en bouée à un, deux ou trois dans l’impressionnant Anaconda. Chronomètre ton meilleur temps dans l’Ouragan. Nos toboggans intérieurs et extérieurs, notre piscine à vagues couverte et une piscine en plein air, ainsi que nos saunas, notre hammam et nos jacuzzis dans le Saunaland vous offriront sans aucun doute une fantastique expérience totale. Saunaland (personnes de plus de 18 ans en maillot) est compris dans le prix. Pour les plus petits, il y a la plaine de jeux interactive Aquafun House dans une eau peu profonde. Des gilets de sauvetage gratuits sont disponibles pour les enfants de moins de 12 ans. oceade.be

OPALE LASER GAME

En face de Bagatelle

Retrouvez vos instincts ! Seul ou en groupe, équipé d'une arme inoffensive à visée infrarouge, partez à l’assaut des lignes ennemies dans une forêt aménagée sur un terrain toujours sec et propre même par temps humide. Attention, méfiez vous de snipers embusqués ! opale-laser.com

LE PARC LES POUSSINS à LILLE

Les plus beaux manèges de Lille

Le PARC LES POUSSINS est le lieu incontournable pour les enfants et leurs familles en recherche de verdure et de beaux manèges, dans la métropole lilloise. Connu pour ses manèges qui ont marqué toutes les générations (LE PETIT TRAIN, LE CARROUSEL et LA CHENILLE), LE PARC LES POUSSINS se rénove saison après saison pour proposer un univers intemporel et rétro en harmonie avec son environnement, l’entrée de la Citadelle de Lille. À Seulement 10 minutes à pied du centre ville de Lille et en plein cœur du Bois de Boulogne, KINKIN Le Poussin et toute l’équipe du Parc accueillent petits et grands! lespoussins.fr

SAINT JOSEPH VILLAGE

Baladez-vous, prenez le temps de sillonner les allées, de redécouvrir les échoppes, les boutiques de ce charmant village d'autrefois. Poussez la porte ... et ICI, les souvenirs s'éveillent, des milliers d'outils, ustensiles d'époque meublent le village. Prenez le temps de faire une visite dans notre passé, celui de nos grands-parents et parents...