L'étoile Bleue, un cabaret maritime sur le vieux port

France Bleu Provence est partenaire du cabaret L'étoile bleue en plein cœur de Marseille. Sur le Vieux Port, à bord du plus beau bateau de la rade l’Ilienne, la vue sur la "bonne mère" est imprenable. Venez découvrir le nouveau spectacle du cabaret L'étoile bleue.

L’étoile bleue, c’est le 1er cabaret maritime de France. C’est à dire une revue dans la tradition parisienne avec le supplément d’âme de la ville de Marseille.

Pour cette deuxième saison, le spectacle sera encore plus étoilé. Avec plus de musiciens, une nouvelle trame narrative ancrée dans l’histoire de la cité phocéenne et toujours l’excellence de la danse.

Sans oublier, un nouveau menu gastronomique avec des produits locaux.

A la barre, un équipage drôle, dynamique et expert dans le spectacle.

Réservations ici