A Orange, le Théâtre du Sablier affiche deux soirées avec Gilles Asacride.

Après "J'ai tué Maurice Thorez", l'écrivain comédien livre "Gégé et Jéjé" un nouveau conte marseillais qui associe Saintes Écritures et paradoxes ambiants. Gilles Ascaride retrouve Gérard Andréani dans un nouveau jeu d'Auguste et de clown blanc.

"Gégé et Jéjé", vendredi 6, samedi 7 avril, 20H, Théâtre du sablier Orange.