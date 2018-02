Bruno Rouly, maître chocolatier est installé au Tréport depuis 2016. Co-organisateur de nombreux salon du chocolat c'est aussi un créateur de merveilles en chocolat: robes, avion, l'Arc de Triomphe...

Joséphine Jaubert, Bruno Rouly - Photo: Raffoux

Sur place, de la vente, de la présentation, des conférences, des démonstrations animées par Michel Grobon, ancien chef à la Maison Blanche et cuisinier de nombreuses stars ainsi que Mickael Azouz grand chef champion du monde des chocolatiers! Plusieurs défilés par jour de 35 minutes qui feront saliver les visiteurs.

Dans le cadre de l'Evénement Chocolat, un diner de gala est organisé samedi soir à 20h30. Le menu est concocté par Michel Grobon, Bruno Rouly et Mickaël Azouz. One man show, spectacles de robes en chocolat et concert de balalaïkas sont au programme. Participation : 85 euros par personne. Réservations à l'office de tourisme du Tréport Renseignements au 02 35 86 05 69.

BRUNO ROULY:

En 2015, plus de 900 heures de travail, c'est le temps qu'il a fallu à Bruno Rouly, pour confectionner cette œuvre d'art. Six mètres d'envergure pour cette délicieuse réplique d'un Airbus en cacao. Mais la réplique de l'Airbus A300 a été volée sur l'autoroute alors que le chargement faisait route pour le salon "Y'a Beaune Chocolat".