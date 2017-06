L'Hérault dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 4 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5. Des régions de France sous un nouvel angle : des paysages, des sites historiques, des spécialités culinaires mais toujours avec des enfants du pays ...

L'HÉRAULT : De Sète à la vallée de l'Hérault

Pour ce nouveau numéro des « 100 lieux qu’il faut voir », France 5 propose une errance des contreforts sud du massif central à la mer Méditerranée, en passant par les espaces de garrigues et la basse plaine du Languedoc viticole à la découverte d'un territoire multiple. L'occasion de remonter le temps le long des ruelles sinueuses de Saint-Guilhem-Le -Désert. Puis, cette balade se poursuit au cœur d'un éden de fleurs odorantes et de plantes exotiques à Servian, dans l’incroyable jardin de Saint- Adrien.

Les merveilles architecturales, la diversité patrimoniale, l'élégance de la nature, l'Hérault excite les sens et gargarise les esprits sous l'œil bienveillant et passionné de guides hauts en couleurs, amoureux fous de leur région.

