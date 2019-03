L’Hermione à Cherbourg : France Bleu Cotentin sur le pont !

Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin, France

L'Hermione à Cherbourg-en-Cotentin :

Le voyage de l’Hermione sur le thème "Normandie Liberté" coïncide avec le 75e anniversaire du débarquement sur les plages normandes. Il débute par le port du Cotentin et se terminera par l'Armada de Rouen du 7 au 16 juin 2019.

Du 4 au 8 mai l’Hermione sera amarrée dans le bassin du Commerce, quai Alexandre III en plein cœur de Cherbourg.

L’arrivée de la frégate dans le bassin du commerce est prévue le samedi 4 mai à 9h30.

Les 4, 5, 7 et 8 mai l'Hermione sera ouverte aux visites publiques.

Pensez à réserver vos places : La billetterie de l’Hermione

Lundi 6 mai : pas de visite pour cause de relève d’équipage.

Mercredi 8 mai à 23h10, l’Hermione reprendra la mer direction le port de Dieppe. Un grand feu d'artifice accompagnera son départ.

Un village de L'Hermione sera installé sur le quai Alexandre III entre le pont tournant et l'avenue Delaville du 4 au 8 mai de 9h30 à 18h.

De nombreuses animations gratuites seront proposées : concerts, visites guidées, déambulations, cinéma…

Le programme des festivités lors de l’escale de la l'Hermione :

A noter : Le Quai Alexandre III sera fermé à la circulation du 2 au 9 mai.

Un peu d’histoire : l’Hermione, la Frégate de la Liberté :

Construite à l'Arsenal maritime de Rochefort en 1778, la frégate est mise à la mer l’année suivante. C’est à bord de l'Hermione que le Marquis de La Fayette embarqua en 1780 pour l’Amérique afin de prendre part au combat pour l’indépendance des États-Unis. Plus légère qu’un vaisseau de guerre la frégate du XVIIIe siècle sert d'éclaireur et aide les navires en détresse lors des batailles. Ainsi, l'Hermione participe à des victoires décisives lors de la guerre d’indépendance et devient symbole de liberté et de la fraternité franco-américaine.

L’Hermione sillonna les mers pendant 14 ans avant de sombrer au large du Croisic le 20 septembre 1793.

En 1992, l’association Hermione - La Fayette voit le jour et se lance dans la reconstruction de la frégate de la liberté. Avec la pose de la quille, le chantier public débute officiellement le 4 juillet 1997.

Le 6 juillet 2012, l’Hermione est mise à l’eau et en septembre 2014, la construction terminée, la frégate fait ses premiers essais en mer.

Reconstruction de la frégate de la Liberté, l'Hermione

L’Hermione en 2019 :

En 2019, l’Hermione reprend la mer sur le thème "Normandie Liberté". Ce voyage coïncide avec les célébrations du 75ème anniversaire du D-Day. La frégate, symbole de la Liberté quittera Rochefort le 27 avril et effectuera sa première escale en Normandie à Cherbourg en Cotentin.

Le voyage "Normandie Liberté" de l'Hermione :

Cherbourg-en-Cotentin du 4 au 8 mai / Dieppe du 10 au 13 mai / Ouistreham du 14 au 17 mai / Saint-Nazaire du 23 au 25 mai / Nantes du 25 au 28 mai / Caudebec-en-Caux du 5 au 7 juin / Rouen pour l’Armada 2019 du 7 au 16 juin.

