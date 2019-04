L'Hermione à Ouistreham Riva-Bella : France Bleu vous invite à bord !

Du mardi 14 mai au vendredi 17 mai 2019, l’Hermione, la frégate de la Liberté est à Ouistreham Riva-Bella dans le Calvados. France Bleu Normandie vous faire vivre l’évènement !

La célèbre réplique historique de la frégate du 18e siècle qui emmena La Fayette vers l’Amérique fera escale à Ouistreham Riva-Bella du 14 au 17 mai 2019, dans le cadre de Normandie Liberté, un périple en parallèle du 75e anniversaire du Débarquement sur les plages de Normandie. Un village sera installé près de l’Hermione et un feu d’artifice sera tiré le 16 mai au soir. Pour bien voir le feu d’artifice, rendez-vous sur la voie verte ou le quai Charcot. Une billetterie a été mise en place. Pour réserver, il suffit de se rendre :

sur le site de réservation en ligne de l’Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer–Normandie https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

dans les bureaux d’information de Caen ou Ouistreham Riva-Bella

Un peu d’histoire : l’Hermione, la Frégate de la Liberté :

Construite à l'Arsenal maritime de Rochefort en 1778, la frégate est mise à la mer l’année suivante. C’est à bord de l'Hermione que le Marquis de La Fayette embarqua en 1780 pour l’Amérique afin de prendre part au combat pour l’indépendance des États-Unis. Plus légère qu’un vaisseau de guerre la frégate du XVIIIe siècle sert d'éclaireur et aide les navires en détresse lors des batailles. Ainsi, l'Hermione participe à des victoires décisives lors de la guerre d’indépendance et devient symbole de liberté et de la fraternité franco-américaine. L’Hermione sillonna les mers pendant 14 ans avant de sombrer au large du Croisic le 20 septembre 1793. En 1992, l’association Hermione - La Fayette voit le jour et se lance dans la reconstruction de la frégate de la liberté. Avec la pose de la quille, le chantier public débute officiellement le 4 juillet 1997.

Le 6 juillet 2012, l’Hermione est mise à l’eau et en septembre 2014, la construction terminée, la frégate fait ses premiers essais en mer.

En 2019, l’Hermione reprend la mer sur le thème "Normandie Liberté". Ce voyage coïncide avec les célébrations du 75ème anniversaire du D-Day. La frégate, symbole de la Liberté quittera Rochefort le 27 avril et effectuera sa première escale en Normandie à Cherbourg en Cotentin.

Le voyage "Normandie Liberté" de l'Hermione :

Cherbourg-en-Cotentin du 4 au 8 mai / Dieppe du 10 au 13 mai / Ouistreham du 14 au 17 mai / Saint-Nazaire du 23 au 25 mai / Nantes du 25 au 28 mai / Caudebec-en-Caux du 5 au 7 juin / Rouen pour l’Armada 2019 du 7 au 16 juin.