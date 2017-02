L'humoriste Gilles DETROIT à l'abordage du PACBO à Orchies

Après avoir ébloui critique et public, lors de sa dernière tournée, Gilles Détroit est de retour dans le Nord chez les Hauts de France et il vient en croisière d’humour et de franche rigolade sur le PACBO le dimanche 26 mars 2017 !

Gilles Détroit propose un spectacle qui ravira tous les âges. C’est en prenant le parti de la créativité et de l’observation qu’il a ingénieusement transposé sur scène son humour ravageur.

A coups de jeux de mots et de remarques pertinentes Gilles se déploie sur scène avec une énergie qui enthousiasme le public.

Extrait Gilles DETROIT / INTERNET

En plus son spectacle est au profit d’une belle association de malvoyant, Rétina France, reconnue d’utilité publique.

Venez donc vous éclater de rires, cela fait du bien.

Infos et réservations : PACBO TICKET MASTER ou francebillet.com