« L’île au trésor, l’aventure musicale »

Un spectacle musical adapté du célèbre roman de Robert-Louis Stevenson !

Tout commence à l'Auberge de l'Amiral Benbow où vivent Jim, un jeune garçon courageux et honnête, sa mère, Charles le frère adoptif toujours dans lune et Victoria une jeune fille secrète au fort tempérament.

Un soir ils accueillent un étrange visiteur. Il parle fort et parait violent. Il a une malle et son visage est marqué par une énorme balafre. Il demande une chambre et verse quelques pièces à Jim pour qu'on le laisse tranquille et qu'on l'avertisse si un homme avec une jambe de bois s'approche de l'auberge.

L'individu exige qu'on l'appelle capitaine.

Le docteur Livesey qui veille sur la petite famille de l'auberge remarque que le capitaine boit énormément de rhum et qu'à ce rythme il ne peut vivre longtemps. Les prévisions du docteur s'avèrent exactes et le capitaine s'écroule après avoir reçu la visite d'un aveugle qui lui remet la tache noire, signe d'une mort proche chez les pirates.

Jim intrigué fouille dans la malle du Capitaine. Il y trouve une carte au trésor. Il court chez le docteur Livesey qui avec quelques notables décide de trouver les fonds pour financer le voyage jusqu'au trésor. L'Hispaniola est prêt à appareiller. L'aventure peut commencer

► Un spectacle à voir du 12 novembre 2018 au 6 janvier 2019 au Casino de Paris. Réservez vite vos places