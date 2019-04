L’Isle-sur-la Sorgue dans "La Maison France 5"

Vendredi 3 mai, France Bleu vous propose de découvrir L’Isle-sur-la Sorgue, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

Véritable capitale française de la brocante et de l’antiquité, elle fait partie « des musts »de la Provence. Située au pied du plateau du Vaucluse, entre Avignon et Apt, la ville jouit d'une position géographique privilégiée. Baignée par la Sorgue, elle est traversée par plusieurs canaux : d’où son surnom de Venise provençale ! Bienvenue à l’île sur la Sorgue

Les intervenants de cette semaine ...

, qui est notamment l’organisateur des foires internationales à la brocante de l’Isle sur la Sorgue, nous fera la visite du "village des antiquaires », un incontournable bien évidemment pour tous les amateurs de beaux objets, de brocantes et d’antiquités que nous sommes et que vous êtes j’en suis certain! Pauline Raynaud est une jeune architecte d’intérieur, qui est gentiment mais sûrement en train de se faire un nom dans la région, en particulier à l’Isle-sur-la-Sorgue où elle a ouvert une boutique de décoration. Elle a déjà à son actif plusieurs jolies réalisations, notamment la rénovation d’une ancienne ferme, de plus de 100 ans. Tout était à refaire ! 1 an de travaux au total.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Nous retrouverons Stéphane Millet qui doit cette semaine créer une pièce polyvalente pour travailler et recevoir

Changer : Retrouvons tout de suite Karine et Gaëlle qui doivent cette semaine Créer une chambre pour enfants

Les nouvelles peintures : ll va être encore question de peinture mais cette fois celle qui vient revêtir nos murs mais aussi nos meubles de mur. Comment faire le bon choix de peinture ? Quelles sont les dernières nouveautés ? Les peintures les plus innovantes ? A vos pinceaux ! On vous dit tout

Une maison des années 70-80 dans le Vaucluse : Philippe Gonnet, architecte DPLG à Avignon, a entièrement rénové cette maison des années 70-80, sans aucun cachet, située près de l’Isle sur la Sorgue. La façade aujourd’hui contemporaine n’a plus rien à voir avec celle d’origine. Il a créé une extension en bois. Il a refait toute la terrasse et la piscine juste devant. Le résultat est plutôt probant

Les nouveaux buffets : Je vous propose de faire maintenant un focus sur les buffets, un meuble qui a fait son come-back il y a quelques années, plutôt dans une version vintage. De nombreux créateurs ont depuis eu l’idée de faire des versions inédites en innovant dans les formes et les matières : angles arrondis pour plus de modernité, ou portes ajourées pour une touche de légèreté, en version basse ou haute, le buffet cette saison joue sur des variations de styles et de dimensions…

Les consoles : On s’est intéressé aux consoles : il faut dire qu’elles sont idéales pour meubler une entrée en raison de leur faible encombrement, ou tout simplement pour mettre délicatement en valeur des objets déco…On en trouve dans tous les styles. Certaines ont particulièrement retenu notre attention.

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, Quelle sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut ...