L’ivresse de la jungle.

« La miséricorde de la jungle » nous transporte au cœur des guerres frontalières entre La République Démocratique du Congo et le Rwanda.

Pour son second long métrage, Serge Karakesi signe une fable animiste nourrie des rivalités et des folies meurtrières qui dévastent son pays et son peuple.

« La miséricorde de la jungle » devient un double récit initiatique dans un environnement à la fois protecteur et impitoyable. Un conte d’action porté par Stéphane Bak et Marc Zinga.

Entretien avec Serge Karakezi, invité par les cinémas Utopia Avignon.