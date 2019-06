L'O.N.L. "Les Quatre Saisons, de Venise à Buenos aires " sur France Bleu Nord pour la Fête de la Musique

France Bleu Nord diffuse "Les Quatre Saisons, de Venise à Buenos aires" proposé par l'Orchestre National de Lille, enregistré par France Bleu Nord le 07 décembre 2018 au Nouveau Siècle Lille, pour la Fête de la Musique ce vendredi 21 juin 2019 à 20h.

Régulièrement, France Bleu Nord diffuse des concerts de l’O.N.L

Au programme :

Arvo Pärt : Frates

Pour violon, orchestre à cordes et percussion

Peteris Vasks : Vientulais engelis

Méditation pour violon et cordes

Astor Piazzolla : Les Quatre Saison de Buenos Aires

Invierno & Verano porteno

Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons

Antonio Vivaldi était un virtuose du violon. Ses Quatre Saisons stupéfièrent ses contemporains par les effets inouïs qu’il tira de l’instrument. Deux siècles plus tard, l’argentin Astor Piazzolla s’empare de la fascination vivaldienne et y ajoute les rythmes de son nuevotango. Chez l’un comme chez l’autre, l’hiver se pare de couleurs frissonnantes et l’été d’une langueur torride. Complétant un programme passionnant, la chef et violoniste norvégienne Mari Samuelsen interprétera également des pièces maîtresses du minimalisme balte, Éverest absolu de la littérature violonistique