L’Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse vous offre un spectacle époustouflant du panorama parisien à travers deux niveaux de visite : le 56ème étage couvert et la terrasse panoramique en plein air.

L'étage panoramique

En 38 secondes, l’ascenseur le plus rapide d’Europe vous transporte au 56e étage. Dans un espace moderne et confortable cet étage entièrement vitré vous permettra de découvrir un spectacle ouvert sur l’architecture de la ville, avec de nombreuses installations pour mieux comprendre son histoire et son dynamisme. Découvrez un autre visage de la capitale !

La terrasse

La terrasse en extérieur de l’Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse a été conçue pour profiter un maximum de la vue imprenable sur Paris. Aérienne et dotée d’un espace de promenade design et abrité, la terrasse panoramique intègre des espaces conçus pour prendre les plus beaux clichés de Paris. Chaque heure de la journée a son charme et sa lumière : romantisme matinal face à la Tour Eiffel, spectacle émouvant du coucher de soleil sur Paris, illuminations exceptionnelles du « Paris by Night».