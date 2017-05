A l'occasion des 24H du temps, gagnez une montre de prestige

Chaque jours 1 montre de prestige à gagner

Dès le lundi 22 mai sur France Bleu Besançon, toute la journée, jouez au ticket d'or pour remporter des montres prestigieuses. Un seul numéro, le 03 81 833 111

Montres mises en jeu sur francebleu.fr

Lundi 22 mai 2017 : Montre Certus homme SMB LIP

Mardi 23 mai 2017 : Montre Certus femme SMB LIP

Mercredi 24 mai 2017 : Montre GO Girl Only SMB LIP

Jeudi 25 mai 2017 : Montre Trendy Elements

Vendredi 26 mai 2017 : Montre Certus Junior SMB LIP

Samedi 27 mai 2017 : Montre Epenoy

Dimanche 28 mai 2017 : Montre GO Girl Only SMB LIPLundi 29 mai 2017 : Montre Certus homme SMB LIP

Mardi 30 mai 2017 : Montre GO Girl Only SMB LIPMercredi 31 mai 2017 : Montre Trendy Elements

Jeudi 1er juin 2017 : Une horloge de l'Horloger de Battant

Vendredi 2 juin 2017 : Montre Trendy Elements

Pour remporter une de ces montres, inscrivez-vous !