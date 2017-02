L'oeil du web - Faites un don, parrainez une vache !

Un jeune agriculteur de Haute-Garonne lance une campagne de crownfunding pour sauver sa ferme. La pub anti-Trump de Nike. Une éruption volcanique réchauffe le Pacifique. C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40 sur France Bleu.

Il fait appel à la générosité des internautes pour sauver sa ferme !

Depuis la tempête de 2014 qui a ruiné ses récoltes et ses bâtiments, Ludovic croule sous les dettes. Après trois ans de galère, il décide donc de lancer cette campagne de financement sur internet pour renouveler son cheptel.

La campagne de financement en ligne sur Mimosa © Radio France

Le principe? En fonction de votre don, vous avez droit à des petits cadeaux (visite de la ferme, goûter, panier gourmand). A partir de 200 euros, vous devenez carrément parrain / marraine d'une blonde d'Aquitaine ou d'un petit veau. Pour faire un don c'est ici. Et apparemment les vaches de Ludovic ont du succès. 6 000 euros ont déjà été récoltés. Il en faut 30 000 pour que son projet aboutisse.

Nike tacle Donald Trump dans une pub

Dans la lignée du Superbowl, véritable show anti-Trump, la marque Nike sort une pub militante et clairement opposée au décret migratoire du président américain. Ce spot de 90 secondes est filmé en noir et blanc et met en scène des stars du sport US notamment le reine du tennis Serena Williams.

"Si on peut être égaux dans le sport, on peut être égaux partout"

Egalité c'est le nom de cette pub. La musique est signé Alicia Keys, soutien d'Hillary Clinton pendant la campagne. Le titre de cette chanson: "A change is Gonna Come" un changement est en train d'arriver...

Un spectacle impressionnant dans les eaux du Pacifique

Nous sommes sur l'archipel d’Hawaï où un volcan, le Kilauea, est en éruption depuis le 28 janvier dernier. Imaginez le spectacle: un torrent de lave qui se déverse directement dans la mer. Du coup les agences de tourisme locales modifient l’itinéraire de leur balade en bateau pour permettre aux touristes de voir ce phénomène exceptionnel et saisissant.