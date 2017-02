L'oeil du web - PSG/Barça ou Saint-Valentin? C'est l'heure du choix!

Amour ou football? Le dilemme de ce 14 février. Le nouveau clip choc de la sécurité routière. Faites le tour du monde sans bouger de chez vous. C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40 sur France Bleu.

Peut-on concilier Saint-Valentin et PSG/Barça?

C'est la question cruciale que se pose la twittosphère. Et le premier à sérieusement s'inquiéter de l'avenir de son couple c'est l'humoriste Michael Youn.

PSG-BARCA: Aller le 14 février (St Valentin. Retour le 8 mars (Journée de la femme). L'UEFA veut vraiment qu'on s'embrouille avec nos meufs! — Michael Youn (@MichaelYoun) December 12, 2016

Alors soirée foot ou resto en tête à tête? Deux camps s'affrontent et certains jouent la carte de la facilité. Tiens Raymond Domenech par exemple a tout simplement choisi de décaler la fête des amoureux.

Pour cause de PSG Barça la saint Valentin est officiellement avancée à aujourd'hui . pic.twitter.com/cYN74GBuZq — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) February 11, 2017

Un match le 14 février c'est aussi l'occasion de faire du buzz. La chaîne Bein Sport l'a bien compris.

et le club parisien aussi d'ailleurs!

Pour la Saint-Valentin, assistez en couple à la double confrontation contre le @FCBarcelona ➡️ https://t.co/EkmB18VULk 💝 pic.twitter.com/Vf3ugcR3CC — PSG Officiel (@PSG_inside) February 7, 2017

Vous l'avez compris messieurs il va falloir la jouer fine. En amour il y a rarement des matchs retours.

Le nouveau clip choc de la sécurité routière

Choquer avec sobriété. C'est l'esprit de la nouvelle campagne de la sécurité routière. Ce court-métrage, "L'Annonce", rassemble des témoignages de gendarmes chargés d'annoncer la mort d'un proche dans un accident de la route.

Le réalisateur Jean Xavier de Lestrade a rencontré 12 gendarmes sur leur lieu de travail. Pour être au plus près de la réalité... une réalité parfois insupportable.

Un tour du monde sans bouger de son canapé!

Google Maps fête ses 8 ans. Pour l'occasion un internaute italien, un brin artiste, a réalisé un montage avec 3.300 captures d'écran: les villes d'Europe, une escale à Rio, un tour de l'Amérique du Nord, des villes côtières aux grands espaces, le Groenland et l'Everest. Si vous voulez voir le monde de la plus simple des manières, sans dépenser de l'argent et sans sortir de chez vous, le tout en 2 minutes 30 c'est ici!