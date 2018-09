Équeurdreville-Hainneville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Doté de 25 000$ de prix , l’Open Féminin 50 organisé par le comité de tennis de la Manche est le tournoi féminin le plus important de Normandie et l’un des 15 plus gros tournois français. Émilie Loit ancienne joueuse mondiale originaire de Cherbourg en est la marraine.

Les joueuses engagées à l'Open féminin de tennis d'Equeurdreville-Hainneville viennent de toute l'Europe et sont présentes dans la Manche afin de s'aguerrir sur le circuit international et d'améliorer leur classement professionnel.

En 2017, la joueuse originaire de Granville, Myrtille Georges remportait la finale de l’Open féminin 50 face à Audrey Albie.

L'Open féminin 2018 à Equeurdreville en pratique :

Pendant le premier week-end, les 6 et 7 octobre se disputeront les qualifications puis du lundi 8 jusqu’au dimanche 14 octobre aura lieu le tournoi principal de l'Open Féminin 50.

L’accès aux courts est totalement gratuit et toute la semaine un service de restauration est proposé sur place.

France Bleu Cotentin partenaire de l’Open féminin 50 vous offre vos Pass VIP comprenant un déjeuner avec l’organisation et votre place en tribune pour assister à la finale du tournoi le 14 octobre.