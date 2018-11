L'ouverture de la campagne d'hiver des Restos Du Coeur avec France Bleu Limousin

France Bleu Limousin consacre une journée aux Restos du Coeur à l'occasion du début de la campagne hivernale.

À la découverte de ceux qui font les Restos en Limousin

En 1985 était lancée la première campagne des Restos du Cœur et 8,5 millions de repas avaient été distribués. 33 ans plus tard, les besoins des personnes démunies sont toujours là et les 72 000 bénévoles des Restos se mobilisent toute l’année pour y répondre, au sein des 2 027 centres que comporte l’association.

France Bleu a été choisie par les bénévoles des Restos du Coeur pour être la radio partenaire officiel de la prochaine campagne des Restaurants du Coeur et des Enfoirés 2018-2019.

Mardi 27 novembre, une journée qui marque l'ouverture de la campagne hivernale et qui sera l'occasion de découvrir les centres de distributions, d'entendre les responsables de ces centres, d'aller vers les bénévoles et bénéficiaires...bref, une journée pour mieux les connaître et comprendre leur besoins quotidiens.

Au "Coeur des Restos"

Toute la journée nous entendrons les paroles de ceux sans qui les restos ne pourraient pas aider et apporter une assistance aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes

Ils nous parlent des Restos

Au centre de distribution et d'accueil Rue Chinchauvaud à Limoges.

Au Restos du Coeur rue Chinchauvaud de Limoges, distribution et café attendent les bénéficiaires © Radio France - ©Véronique Henry

Rencontre avec Laura, jeune stagiaire qui donne du temps et des sourires à ceux qui poussent la porte des Restos.

Rencontre avec Rudy, bénéficiaire qui remercie les Restos.

Rencontre avec Martine pour qui offrir du temps et des sourires pour apaiser les peines est une vraie motivation.

Rencontre avec Philippe, chargé des stocks marchandises. L'important est de toujours garder le sourire et avoir le sentiment du devoir accompli.

Parce qu'un repas ne suffit pas

Les Restos c'est aussi des aides pour le logement, pour l'emploi, des ateliers de cuisine, des aides aux gens de la rue, des accès au droit et à la justice, des accompagnements au budget et au microscrédit, des loisirs, de la culture, du soutien scolaire, des vacances et surtout une estime de soi.

La générosité des donateurs est essentielle pour le fonctionnement des Restos.

Sans les dons des particuliers, ils ne pourraient pas assurer les missions sociales.

Tout au long de l'année, les besoins de l'association sont nombreux et variés. N'hésitez pas à proposer votre bénévolat, tous ceux qui veulent rejoindre l'équipe de bénévoles des Restos du Cœur et agir à leurs côtés sont les bienvenus.

34ème campagne hivernale des Restos Mardi 27 novembre avec France Bleu Limousin - ©Restos du Coeur FB /