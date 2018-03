Mayenne, France

Six mois sans pêcher, c'est long! Les amateurs de pêche peuvent se réjouir, l'ouverture de la pêche a lieu ce samedi 10 mars à partir de 8h, elle concerne les eaux de première catégorie c'est à dire les cours d'eau et les ruisseaux avec des eaux froides et rapides, où l'on trouve essentiellement de la truite.

En Mayenne, la Fédération de la pêche a délivré 12 600 cartes de pêche. Ce week-end, il risque donc d'y avoir beaucoup de monde le long des rivières du département. Pour rappel, il faut être en possession d'une carte de pêche remplie et complète. Par ailleurs, la pratique de la pêche est autorisée ½ heure avant le lever du soleil et jusqu’à ½ heure après le coucher du soleil.