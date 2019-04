A Rouen, l'Université Pasteur accueille la compétition mondiale des avions en papier

Le grand hall de la Faculté Pasteur de Rouen avait des airs d'aéroport ce mercredi midi. Le bâtiment de Droit accueillait une étape de la PaperWing, une compétition de lancer d'avions en papier destinée aux étudiants de plus de 60 pays. A la clé de ces qualifications : une place pour la finale nationale à Paris.

Les candidats ont donc commencé par plier soigneusement leurs avions. L'occasion pour les plus fair-play d'échanger quelques astuces. Lorsqu’arrive son tour, l'avion de Vincent traverse le hall et va se poser plus de 20 mètres plus loin ! Personne ne fera mieux. Sans s'être véritablement entraîné, l'étudiant en économie a gardé de beaux restes de ses années d'enfance.

Organisée par Red Bull, cette compétition internationale fait s’affronter des étudiants dans deux catégories : la distance de lancer et le temps de vol. Chaque participant a droit à deux essais. Avec plus ou moins de réussite ! pic.twitter.com/dBjdJ2gwAG — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) April 3, 2019

"C'est juste que quand je m’embêtais un petit peu en classe, je m'amusais à faire des avions en papier, donc je connais ça depuis tout petit", admet-il en souriant. Sa performance lui permet de remporter haut la main l'épreuve de longueur, celle qu'il visait justement. "Je savais que je ne ferais pas un bon score pour le Air Time alors je n'ai pas participé."

Le "Air Time", c'est-à-dire la durée de vol c'est plutôt la spécialité d'Antoine, vainqueur avec plus de 6 secondes de vol. Le fruit d'une solide préparation : "Je me suis entraîné en regardant des vidéos sur Internet pour faire le meilleur pliage, et mes copains m'ont donné des conseils pour qu'il aille le plus loin possible."

Avec 20m de distance et plus de 6 secondes de vol, Vincent et Antoine ont gagné le droit d’aller défendre leurs chances à Paris le 27 avril. En jeu : une place pour la finale mondiale à Salzbourg en Autriche au mois de mai. pic.twitter.com/JrdGNkGTHx — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) April 3, 2019

Dans les derniers participants, l'avion de Mohand, en forme de libellule, fait un passage remarqué. Résultat : le deuxième meilleur score à la distance et une performance très honorable à l'endurance.

Les vainqueurs Antoine et Vincent valident ainsi leur ticket pour la finale nationale à Paris le 27 avril. Une nouvelle victoire leur permettrait de disputer la finale internationale en Autriche.