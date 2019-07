17ème édition des médiévales de Montaner les 6 et 7 juillet 2019 avec France Bleu Béarn

France Bleu Béarn vous immerge au temps des chevaliers pour cette 17ème édition des Médiévales de Montaner, les 6 et 7 juillet 2019.

Samedi 6 juillet 2019, de 11h à 12h30, en direct sur France Bleu Béarn vivez les festivités médiévales annuelles. Découvrez les acteurs et passionnés de l'histoire du moyen-âge avec Eric BENTAHAR.

Les Médiévales de Montaner avec France Bleu Béarn © Radio France - ©Agnès Andreu

Les Amis du Château organisent la 17ème édition des Médiévales de Montaner, l’une des plus importantes reconstitutions médiévales réalistes en France.

Site internet des Amis du Château de Montaner

Durant ce week-end, tout le village et le château, se transforment dans un décor d’antan avec de multiples animations pour petits et grands. Les spectacles explosifs, interactifs et pleins d’humour, vous séduiront par leur qualité. La présence des troupes et artistes de renommée internationale vont vous surprendre en journée comme en soirée pour la grande nuit médiévale. Un réel spectacle avec troubadours et saltimbanques, joutes équestres, combats d'épées, fauconnerie, cracheurs de feu, artisans et marché médiéval...