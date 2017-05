La 21ème Fête de la Fraise à Ecaillon

La fête de la fraise a lieu une fois par an pendant une journée le troisième dimanche de mai. En 2017, la fête de la fraise fête ses 21 ans.

Chaque année, plus de 850 exposants brocanteurs sont réunis et près de 15000 visiteurs viennent passer un moment festif et convivial. La particularité de la fête de la fraise est sa bière à la fraise, le pâté à la fraise et bien sûr la reine de la fête : la fraise.

C’est aussi un moment musical. En matinée, un artiste anime la scène. En milieu de l’après-midi, un groupe reprend les titres d’une vedette et pour finir en fin d’après-midi, un chanteur ou groupe de chanteurs de renom rassemble la foule dans une ambiance festive.

Un village aux fraises rassemble tous les producteurs de fraise de la région, des pâtisseries à la fraise, la vente d’articles à l’effigie de la fête de la fraise, l’espace boissons en salle des fêtes et La scène où les chanteurs et groupes de musiques font leur show.

Au programme sur la scène:

11h30 : Sandy et Thierry

14h30 : Show Tahiti Nui

15h30 : Téléphomme Tribute téléphone

17h15 : Willy William

Willy William en show case

La 21eme Fête de la Fraise à Ecaillon le dimanche 21 mai avec France Bleu Nord